Cinque squadre in campo all’oratorio di Valmadrera per una giornata di sport, ricordo e valori: il torneo vinto dalla Bellagina, tra emozioni e partecipazione del territorio.

Una splendida domenica di sport e amicizia ha fatto ieri, 7 settembre 2025, da cornice al torneo di calcio Allievi 3° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi, organizzato all’oratorio di Valmadrera dalla Polisportiva Valmadrera in collaborazione con la Grignetta ASD, società di cui Andrea Rusconi era presidente.

Valmadrera, successo per il 3° Memorial Rita Pozzi e Andrea Rusconi: trionfa la Bellagina

Cinque le squadre partecipanti – Albavilla, Bellagina, Missaglia, Rovinata e Valmadrera – che si sono affrontate in un girone all’italiana caratterizzato da equilibrio e grande intensità. Al termine delle prime sfide, l’Albavilla ha concluso al 5° posto, mentre le finali hanno regalato emozioni e reti.

Nella finalina per il 3° posto la Rovinata ha superato il Missaglia con il punteggio di 3-1, stesso risultato della finale per il titolo, che ha visto la Bellagina imporsi sul Valmadrera conquistando così il trofeo.

La giornata ha visto una grande partecipazione di pubblico, con la presenza di numerose autorità: tra loro il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola e il socio fondatore della Polisportiva Antonio Rusconi, che hanno voluto manifestare vicinanza in particolare agli atleti valmadreresi Riccardo e Federico Rusconi – quest’ultimo sceso in campo con i colori di casa.

Prima delle premiazioni, il presidente della Polisportiva Valmadrera Alberto De Pellegrin ha ringraziato la Grignetta per la collaborazione, le società partecipanti per l’impegno e la correttezza, e gli arbitri per la professionalità dimostrata. È seguito l’intervento di Nino Rusconi, che ha espresso gratitudine per l’evento in memoria dei suoi cari e ha invitato i ragazzi a crescere portando avanti i valori autentici dello sport. Infine l’assessore allo Sport di Valmadrera Marcello Butti ha sottolineato la bellezza e il significato della manifestazione.

A chiudere la giornata, le premiazioni collettive e individuali:

Miglior portiere : Mattia Lombardizzi (Missaglia)

Capocannoniere : Gabriele Bianchi (Rovinata)

Miglior giocatore: Leone Alberto Bortolotto (Bellagina)

Un evento che ha unito sport, memoria e comunità, confermando ancora una volta il Memorial Pozzi-Rusconi come appuntamento importante per i giovani calciatori del territorio.

