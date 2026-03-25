Ancora una volta Resegup dimostra il suo forte richiamo tra gli appassionati di skyrace: tutti i 1.200 pettorali disponibili per l’edizione 2026, in programma sabato 6 giugno con partenza alle 14.30 da Piazza Garibaldi a Lecco, sono già stati assegnati.

Resegup 2026: tutti i 1200 pettorali esauriti in 4 giorni

Il risultato conferma l’entusiasmo e l’attesa attorno alla gara, presentata lo scorso 16 marzo 2026 al Campus di Lecco del Politecnico di Milano, dove i posti disponibili sono andati rapidamente esauriti. Le iscrizioni, aperte venerdì 20 marzo alle ore 20 sul portale Kronoman, hanno registrato una massiccia adesione, portando al sold out in soli quattro giorni e sottolineando il legame profondo tra la competizione, il territorio e la community dei runner.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta il presidente di 2Slow, Francesco Cecco Crespi –. Il sold out raggiunto in soli quattro giorni è un segnale forte, che premia il lavoro dell’organizzazione e l’entusiasmo che si è creato e consolidato negli anni attorno alla Resegup. Un dato molto positivo anche per gli sponsor, le istituzioni cittadine e tutta la macchina organizzativa che rende possibile questo evento».

La Resegup si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del calendario trail, capace di unire agonismo e partecipazione in un evento che coinvolge l’intera città. Il percorso, ormai iconico, misura 24 chilometri con oltre 1.800 metri di dislivello positivo, dalla città fino alla vetta del Resegone e ritorno, pronto a mettere alla prova atleti provenienti da tutta Italia e non solo.

Chiuse le iscrizioni, l’attenzione si sposta ora verso il giorno della gara, quando Lecco tornerà a riempirsi di appassionati, volontari e pubblico lungo tutto il tracciato, dalla partenza in centro fino alla vetta e lungo la discesa finale.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 6 giugno 2026 alle ore 14.30, per una nuova edizione già da tutto esaurito. Per chi non è riuscito a iscriversi in tempo, è possibile entrare in lista d’attesa contattando iscrizione@resegup.it.