Un pubblico incredibile dal primo all’ultimo chilometro, una gara emozionante e un doppio record abbattuto: la Resegup 2025 si conferma una delle competizioni di trail più coinvolgenti del panorama nazionale. Ieri, sabato 7 giugno 2025, è stata celebrata una festa incredibile! Ecco la classifica generale: clicca qui.

Resegup 2025: doppio record e spettacolo, la gara entra nella leggenda

La partenza, puntuale alle 14:30 da Piazza Garibaldi a Lecco, è stata subito lanciata, con i due kenioti del team Pegarun, Paul Machoka e Kevin Kibet, a fare il ritmo fin dai primi metri. Applauditissimi dal pubblico assiepato lungo il tratto cittadino, i due hanno guidato la corsa fino a Deviscio e alla Stoppani.

Sul fronte femminile, a imporsi da subito sono state Fabiola Conti, Elisa Desco e Martina Bilora, che hanno imposto il loro passo già nel primo tratto di salita.

In vetta al Resegone, ad accogliere tutti gli atleti – dal primo all’ultimo – l’ormai consueto tifo da stadio, che ha trasformato il Gran Premio della Montagna in un momento epico.

Al rifugio Azzoni, è Paul Machoka a passare per primo, fermando il cronometro sul tempo record di 1h14’20’’, seguito a 5 minuti da Kevin Kibet (1h19’38’’). Terzo passaggio per Danilo Brambilla (1h22’04’’), con Andrea Rota poco più dietro.

Nel femminile, Fabiola Conti domina il GPM in 1h31’58’’, migliorando nettamente il precedente record in salita. Dietro di lei, Elisa Desco (1h37’17’’) e Martina Bilora (1h39’27’’).

Il colpo di scena si consuma in discesa: Kevin Kibet innesca un attacco spettacolare che lo porta a superare il compagno di squadra e tagliare il traguardo in 2h13’24’’, nuovo record assoluto della Resegup. Alle sue spalle, Paul Machoka completa la doppietta Pegarun con un tempo di 2h13’43’’.

Terzo gradino del podio maschile per Andrea Rota (OSA Valmadrera / Team Salomon) in 2h23’09’’, che precede Danilo Brambilla (Falchi Lecco).

«In salita ho gestito, in discesa ho attaccato. Sono felicissimo, questo posto è un paradiso e la gente lungo il percorso è fantastica. Grazie Lecco»,

ha commentato all’arrivo Kevin Kibet.

Nel femminile, Fabiola Conti (Mud&Snow / OTSO) chiude in 2h40’33’’, abbattendo anche il record assoluto della gara. Alle sue spalle Elisa Desco (Team Scarpa) in 2h46’57’’ e Martina Bilora (Team New Balance), terza in 2h50’51’’.

«Tre anni fa ero caduta e mi ero ritirata. Tornare qui e vincere è stato stupendo. Il Resegone è la mia montagna di casa, il pubblico incredibile. Una giornata perfetta»,

ha detto visibilmente emozionata la vincitrice.

Un’edizione da incorniciare: doppio record, un percorso tecnico e suggestivo, migliaia di tifosi e volontari a bordo sentiero e in una Piazza Garibaldi gremita che ha trasformato l’arrivo in un trionfo dello sport.