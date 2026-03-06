Con l’inizio ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’intera comunità di Mandello del Lario si stringe attorno a Federico Pelizzari, il giovane campione che sabato 7 marzo 2026 è impegnato sulle piste da sci, con la prova di discesa libera.

Paralimpiadi, Mandello tifa per Federico Pelizzari: “Siamo tutti con te”

“Federico non è solo un atleta di straordinario talento e disciplina, ma un ragazzo che ha sempre mantenuto un legame profondo e sincero con le sue radici mandellesi. La sua partecipazione a questa competizione rappresenta il coronamento di anni di sacrifici, determinazione e una passione instancabile che lo rende un esempio per tutti i nostri giovani – commenta l’assessore allo Sport Sergio Gatti – Vedere un ragazzo del nostro territorio raggiungere vette così alte è per noi motivo di immenso orgoglio. Federico porta con sé non solo il tricolore, ma anche l’affetto e l’energia di tutta Mandello. Siamo pronti a fare il tifo per lui ad ogni singola porta, orgogliosi di come rappresenta i valori di sportività e resilienza che appartengono alla nostra gente. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le gare e a far sentire a Federico, anche a distanza, il calore del suo lago e delle sue montagne. Forza Federico, Il Comune di Mandello del Lario è con te”.