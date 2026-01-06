Dalle ore 16 italiane di domani, mercoledì 7 gennaio 2026, saranno resi disponibili ulteriori biglietti per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo mesi di attesa, il pubblico avrà così l’opportunità di vivere da vicino le emozioni regalate da una delle discipline più apprezzate del programma: lo sci alpino femminile.

Milano Cortina 2026: nuovi biglietti per lo sci alpino femminile e la Cerimonia d’Apertura

Nella cornice delle Dolomiti, tra le curve veloci, le linee perfette e la tecnica sopraffina dello slalom gigante e la strategia della combinata a squadre, il Tofane Alpine Skiing si prepara a fare da cornice ad alcuni degli appuntamenti più adrenalinici del programma Olimpico. Dopo i successi Olimpici di Pyeongchang 2018 e Beijing 2022, Sofia Goggia e Federica Brignone tornano in pista per sfidare alcuni dei nomi più blasonati della disciplina. Da Lindsey Vonn a Mikaela Shiffrin, fino a Lena Duerr e Camille Rast, il grande sci alpino femminile torna protagonista.

Una notte di sport, musica e celebrazione globale, sarà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Il San Siro Olympic Stadium di Milano si illuminerà a festa per accogliere una delle voci più iconiche della musica contemporanea: Mariah Carey. Accanto a lei altri artisti di fama internazionale come Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e tanti altri.

I singoli biglietti di Milano Cortina 2026 sono in vendita unicamente sul portale ticketing ufficiale: https://tickets. milanocortina2026.org/

Tutti i biglietti per i Giochi di Milano Cortina 2026 saranno digitali.

In riconoscimento della partnership di lunga data di Visa con i Giochi Olimpici e Paralimpici, Visa è il metodo ufficiale di pagamento.