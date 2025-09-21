Lecco Trento 3 a 1: i blucelesti dominano e restano in vetta alla classifica

Il Lecco domina il match contro il Trento al Rigamonti-Ceppi e si aggiudica la partita 3-1, offrendo una prestazione intensa e ricca di emozioni. Ancora una vittoria in serie C oggi, domenica 21 settembre 2025, per la capolista bluceleste davanti al pubblico di casa del Rigamonti Ceppi di Lecco. Dopo cinque giornate, il Trento si blocca a 5 punti in classifica, occupando l’11ª posizione, mentre il Lecco mantiene la testa con 13 punti, insieme al Vicenza.

Primo tempo Lecco Trento: occasioni e tensione

La partita parte subito con grande ritmo. Il Trento approfitta di un errore di Bonaiti, ma il Lecco risponde prontamente: Rizzo sulla destra serve Furrer, il cui tiro termina però a lato.

Numerose punizioni e calci d’angolo, tra cui quelli battuti da Dalmonte e Kritta, non creano pericoli reali, mentre Furrer spreca un’occasione clamorosa al 12’, davanti a Barlocco. Le ammonizioni di Maffei, Ebone e Ferrini infiammano il confronto, con qualche scambio acceso tra Zanellato e Sangalli.

Il Trento continua a spingere, ma le difese reggono fino al 44’, quando Furrer sblocca finalmente il punteggio, approfittando di un errore di Miranda e di un assist lasciato sfilare da Frigerio. I blucelesti sfiorano subito il raddoppio: traversa di Furrer e colpo di testa di Sipos annullato per fuorigioco, chiudendo un primo tempo combattuto e vibrante.

Secondo tempo: il Lecco prende il sopravvento

Il Lecco riparte con decisione: al 3’, Sipos realizza un gol spettacolare, proteggendo palla, dialogando con Kritta e superando Barlocco di testa, facendo esplodere lo stadio. La rete galvanizza i padroni di casa, che sfiorano il tris con Frigerio in diverse occasioni.

Il Trento reagisce al 17’ con Pellegrini, che trasforma un rigore contestato, riaprendo la partita. Subito dopo, al 19’, Chinetti commette fallo su Bonaiti: il VAR conferma il rigore per il Lecco, ma Zanellato fallisce la trasformazione, facendo trattenere il fiato ai tifosi.

Le emozioni continuano: Meconi colpisce un palo per il Trento, Voltan sfiora il gol con un tiro a giro spettacolare e il Lecco mantiene il controllo grazie a cambi mirati che conservano alta l’intensità.

Al 54’, Sipos confeziona una grande azione personale e serve Zanellato, che segna il 3-1 definitivo. Poco dopo, un altro gol di Sipos viene annullato per fuorigioco, ma la sua prestazione resta straordinaria e simbolo della forza del Lecco.

Il Lecco chiude tra gli applausi: una squadra che reagisce, costruisce occasioni e domina il secondo tempo con qualità e personalità, conquistando una vittoria meritata 3-1 e confermandosi tra le protagoniste del campionato.