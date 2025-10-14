In vista della sfida cruciale di domenica 19 ottobre 2025, Lecco–Union Brescia, lo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco si prepara a diventare un’autentica bolgia. Fischio d’inizio alle 20:30 e i blucelesti contano sul calore dei propri tifosi per spingere la squadra verso un risultato fondamentale.

La Calcio Lecco 1912 apre le porte ai tifosi: domani allenamento col pubblico

Per avvicinare i sostenitori alla squadra, mercoledì 15 ottobre 2025 la Prima Squadra terrà un allenamento aperto al pubblico proprio allo Stadio Rigamonti-Ceppi. I tifosi potranno assistere dalla Tribuna, unico settore accessibile, mentre gli altri rimarranno chiusi. L’ingresso è gratuito a partire dalle 13:45 e le porte resteranno aperte fino al termine della seduta, previsto intorno alle 16. Un’occasione imperdibile per osservare da vicino la preparazione della squadra in vista della decima giornata di Serie C, che si preannuncia infuocata.

In classifica, il Lecco è secondo con 21 punti dopo nove giornate, alle spalle del Vicenza, capolista e in fuga verso la Serie B. Alle spalle dei blucelesti c’è proprio l’Union Brescia, a soli tre punti di distanza.

La squadra di Federico Valente resta imbattuta: sei vittorie e tre pareggi finora. Dopo due stop consecutivi contro Giana Erminio e Virtus Verona, il Lecco ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno battendo di misura l’AlbinoLeffe, grazie alla rete decisiva di Furrer.

L’Union Brescia ha invece collezionato cinque successi, tre pareggi e una sola sconfitta, subita all’esordio contro l’Arzignano. Dopo tre pareggi consecutivi contro Novara, Virtus Verona e Pergolettese, la squadra ospite ha ritrovato la vittoria imponendosi 2-0 sul campo della Pro Patria, con reti di De Maria e Di Molfetta. L’allenatore Diana punta a un altro successo per agganciare il Lecco al secondo posto e lanciare un chiaro segnale al Vicenza, attuale capolista.