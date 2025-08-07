sport

La giovane attaccante missagliese brilla con la Juventus Women e si prepara al grande salto negli Stati Uniti

È ufficiale: Sofia Cantore, attaccante classe 1999 nata a Lecco e cresciuta a Missaglia, figura tra le 30 calciatrici in lizza per il Pallone d’Oro femminile 2025. La notizia è arrivata nelle ultime ore nel suo paese d’origine, suscitando grande entusiasmo e orgoglio. Secondo molti, si tratta della definitiva consacrazione a livello internazionale per la giovane atleta.

La calciatrice missagliese Sofia Cantore tra le candidate al Pallone d’Oro femminile 2025

La candidatura rappresenta un traguardo di grande rilievo per la 25enne, protagonista di una stagione eccezionale con la Juventus Women. Con 18 reti e 7 assist all’attivo, Cantore ha brillato sia nel campionato italiano che con la maglia della Nazionale, distinguendosi anche durante l’ultimo Europeo.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla rivista France Football, premia ogni anno le migliori giocatrici del panorama mondiale dal 2018. Insieme a lei figura un’altra italiana tra le nominate: Cristiana Girelli.

Nessun altro calciatore o calciatrice del territorio lecchese era mai riuscito a entrare in questa esclusiva lista. Cantore ci è riuscita proprio nell’anno in cui ha fatto il grande salto negli Stati Uniti, firmando con il Washington Spirit, diventando così la prima italiana a militare nel massimo campionato statunitense.

Le sue prestazioni, unite a un carisma in campo che ha fatto la differenza nella Serie A, hanno convinto il club americano a puntare su di lei. L’annata si è chiusa con la conquista dello Scudetto, il titolo di miglior attaccante della Serie A femminile e un contratto record che la rende la calciatrice italiana più pagata di sempre – e tutto questo a soli 25 anni.