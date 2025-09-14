Con una rete di Metlika al 19′ del secondo tempo il Lecco vince anche contro l’Inter U23. E’ la terza vittoria nei primi quattro turni di campionato.
Il Lecco non si ferma: battuta l’Inter U23
L’insidiosa trasferta contro i nerazzurri di oggi, domenica 14 settembre 2025, segna forse una svolta per i blucelesti che riescono a vincere anche lontano dalle mura amiche del Rigamonti-Ceppi.
Davanti a 1200 spettatori, dei quali quasi un migliaio di supporter del Lecco, la squadra di mister Valente non si fa intimidire dal “blasone” dei giovani nerazzurri.
Dopo un primo tempo che finisce a reti inviolate, la svolta del match arriva al 19′ della ripresa. Pochi istanti dopo essere entrato in campo in sostituzione di Mallamo, Metlika azzecca il tiro giusto da fuori area. Niente da fare per l’estremo difensore dell’Inter U23.
Poi i ragazzi di mister Valente gestiscono la partita senza troppi patemi e al triplice fischio, arrivato dopo 4′ di recupero, possono festeggiare la terza vittoria in campionato che regala anche la vetta della classica.
(foto di copertina Calcio Lecco Facebook)