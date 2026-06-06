Il grande evento

Del Pero vince la Resegup 2026. Tra le donne prima Cecilia Basso

L'atleta del Team Scarpa ha chiuso in ha completato i 24 chilometri del percorso con un tempo di 02:14:18

Del Pero vince la Resegup 2026. Tra le donne prima Cecilia Basso

Lecco · 06/06/2026 alle 18:30

È Luca Del Pero il vincitore della quindicesima edizione di Resegup. L’atleta del TEAM SCARPA – ASD RUN ha completato i 24 chilometri del percorso con un tempo di 02:14:18, precedendo Andrea Rota (O.S.A. VALMADRERA TEAM SALOMON – 02:20:28) e Paolo Bonanomi (FALCHI LECCO – 02:20:53), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Tra le donne si impone invece Cecilia Basso del team ORECCHIELLA GARFAGNANA – BROOKS, che conquista il successo in 02:50:58 davanti a Arianna Oregioni (SANTI NUOVA OLONI – 03:02:36O) e Francesca Colombo (FALCHI LECCO – 03:03:14).

Resegup 2026, grande spettacolo

Anche quest’anno Resegup, che si sta disputando oggi, sabato 6 giugno, a Lecco, sta regalando spettacolo lungo tutto il percorso, richiamando migliaia di appassionati tra le vie cittadine, i sentieri del Resegone e l’arrivo in Piazza Garibaldi. La manifestazione organizzata da 2Slow conferma così il proprio ruolo tra gli appuntamenti più attesi della corsa in montagna italiana.

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Podio Maschile
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Il passaggio in vetta
Il passaggio in vetta
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