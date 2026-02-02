Campionato Nazionale ANA di sci di fondo 2026 ai Piani di Bobbio: successo per la Sezione di Lecco

Una splendida giornata di sole e neve ha fatto da cornice, domenica 1° febbraio 2026 ai Piani di Bobbio, all’89° Campionato Nazionale ANA di sci di fondo, organizzato dalla Sezione di Lecco e dal Gruppo Alpini di Barzio, che dà così il via ai festeggiamenti per il centenario di fondazione.

Oltre duecento i partecipanti alla sfida agonistica svoltasi in mattinata lungo la pista Rododendri.

Primo posto assoluto tra i soci effettivi per Fabio Pasini, di Bergamo, con alle spalle una lunga presenza internazionale con la maglia azzurra. Secondo e terzo posto per i valtellinesi Francesco Rossi e Christian De Lorenzi.

Il lecchese Daniel Antonioli, curriculum sportivo di primo piano, si è piazzato al quinto posto, mentre Roberto Gianola, sempre con i colori della Sezione di Lecco, è arrivato settimo; dodicesima nella classifica generale l’alpina (Centro Sportivo Esercito) valsassinese Laura Colombo (Sezione di Lecco).

Da segnalare anche l’ottima prova di Alessio Maroni, terzo tra i soci aggregati.

Buone in generale le prestazioni degli alpini lecchesi: nella classifica per Sezioni, vinta da Trento, la Sezione di Lecco si è classificata quarta su 35, e seconda nella classifica degli aggregati.

Nelle singole categorie si segnalano i seguenti risultati:

categoria A1 : Daniel Antonioli , 2°

categoria A3 : Roberto Gianola , 3°

categoria A7 : Natale Arrigoni , 2°

categoria B1 : Alessio Maroni , 3°

categoria B2 : Francesco Gianola , 1°

categoria B6: Egidio Manzoni, 3°

Le premiazioni si sono svolte domenica pomeriggio, dopo il Rancio alpino, presso il Pala Namless di Barzio. Il capoluogo dell’altopiano aveva già ospitato, sabato pomeriggio, le cerimonie inaugurali del Campionato, alla presenza dei vessilli delle Sezioni ANA partecipanti, di decine di gagliardetti dei Gruppi, accompagnati da centinaia di penne nere e dai loro famigliari.

L’ANA nazionale è stata rappresentata dai consiglieri Gianpiero Maggioni, responsabile della Commissione Sport, Giovanni Badano della Sezione di Imperia e dal lecchese Renato Spreafico. Numerose anche le autorità locali presenti, a cominciare dal prefetto di Lecco Paolo Ponta, accolto dal presidente sezionale Emiliano Invernizzi.

Un particolare ringraziamento va alle penne nere in gara e a tutti coloro che hanno organizzato e preparato il Campionato, garantendone la perfetta riuscita, così come agli enti pubblici e ai privati che, in modi diversi, hanno sostenuto l’iniziativa.