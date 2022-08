Calcio Csi: al via la Lecco Cup

Calcio Csi a livello giovanile: al via la Lecco Cup 2022.

Parte la stagione sportiva

"Vogliamo, anche quest’anno, iniziare la nostra stagione sportiva di calcio giovanile con una manifestazione diventata ormai tradizione nel panorama Csi Lecco". Così il comitato lecchese presenta l’edizione 2022-23 della Csi Lecco Cup, che sarà attiva per tutte le categorie giovanili: Under 10, Under 12, Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior.

La manifestazione si svilupperà per ogni categoria con formule e modalità differenti a seconda del numero di società iscritte nelle diverse annate. Per tutte le categorie la prima giornata sarà il 17-18 settembre; a seguire saranno a disposizione i week-end del 24-25 settembre e 1-2 ottobre. Solo per le categorie Under 10 e Under 12 si giocherà anche nel week end dell'8-9 ottobre.

Le modalità di iscrizione

L’iscrizione alla Csi Lecco Cup è gratuita. Per le categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Top Junior sarà prevista la tassa gara per la copertura dell’arbitro ufficiale così come avviene in campionato. Nella settimana precedente alla prima giornata verrà indetta una riunione on-line tra le squadre iscritte, nella quale verranno spiegate le varie formule per ciascuna categoria e verrà definito il calendario. Le date definitive delle varie giornate saranno stabilite sulla base delle disponibilità dei campi e anche delle varie date per le feste di apertura degli oratori.

La prima fase di iscrizione dovrà essere fatta attraverso Google Form entro sabato 10 settembre. Successivamente alle squadre iscritte verrà chiesto di formalizzare la propria adesione anche attraverso il portale del tesseramento on-line.