"Black Panthers Cup 2025: torneo Internazionale di Basket Giovanile dal 19 al 21 aprile

Si è tenuta oggi, mercoledì 19 marzo 2025, a Palazzo Pirelli, la conferenza stampa di presentazione della BLACK PANTHERS CUP 2025, il torneo internazionale di basket giovanile che animerà le province di Como e Lecco dal 19 al 21 aprile 2025. Un evento che cresce anno dopo anno, portando sempre più giovani talenti sui campi da gioco e rafforzando il legame tra sport e territorio. Regione Lombardia ha rinnovato il proprio patrocinio per l’evento, a testimonianza dell’impegno per lo sport giovanile e per la promozione del territorio. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, e il Sottosegretario con delega a Sport & Giovani, Federica Picchi.

“La Black Panthers Cup è molto più di una competizione: è un’occasione per far conoscere e valorizzare il nostro territorio, con la sua cultura, le sue tradizioni e la sua straordinaria ospitalità. – ha commentato il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini - Per tre giorni, le province di Lecco e Como diventeranno il cuore pulsante dello sport, accogliendo un’ottantina di squadre, quasi 1000 atleti con i loro allenatori e famiglie in un’esperienza che va oltre il gioco: convivialità, musica, momenti di festa e condivisione.”

Dopo il successo del 2024, che ha visto la partecipazione di 300 atleti, l’edizione 2025 si preannuncia ancora più ricca, con più squadre iscritte, un maggior numero di categorie coinvolte e sei nuovi Comuni partner che ospiteranno le gare nelle loro palestre. In totale, saranno impegnate sei categorie giovanili: U13, U14, U15, U17 e U19. Il torneo si disputerà nelle province di Lecco e Como, coinvolgendo i Comuni di Giussano, Nibionno, Rogeno, Merone, Civate e Malgrate. L’evento è organizzato da Basket Costa, in collaborazione con Basket Olginate, Basket Calolziocorte, Basket Pescate e Basket Robbiano. La BLACK PANTHERS CUP 2025 si conferma un appuntamento di rilievo anche a livello internazionale, con la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra le formazioni già confermate, spiccano i Lugano Tigers (Svizzera), l’Uniobasket Maddaloni (Caserta) e delegazioni in arrivo dall’Emilia-Romagna.

“Ringrazio il Sottosegretario Federica Picchi – conclude Zamperini - per il suo impegno costante verso lo sport in Lombardia e, soprattutto, gli organizzatori e gli sponsor della Black Panthers Cup per la passione e la dedizione con cui fanno crescere questo torneo. Un evento che, anno dopo anno, coinvolge sempre più società e punta a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo nazionale e internazionale."

L’appuntamento è quindi fissato per il weekend di Pasqua 2025, con tre giorni di grande basket, passione e condivisione.