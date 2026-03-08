Ci sono giornate che cambiano una carriera. E poi ci sono discese che cambiano una vita. Quella di Asja Zenere sulla pista della Val di Fassa è stata esattamente questo: molto più di una gara, è stata la conferma di un sogno costruito con pazienza, sacrificio e determinazione. Con il pettorale 33, senza pressioni ma con il cuore leggero e la grinta di chi non smette mai di crederci, oggi, domenica 8 marzo 2026, ha scritto la pagina più bella della sua storia sportiva, conquistando il primo podio in Coppa del Mondo nel SuperG e dimostrando che il talento, quando incontra il lavoro, può davvero arrivare ovunque.

Classe 1996, originaria di Bassano del Grappa ma residente a Barzio in Valsassina, Zenere gareggia per il Centro Sportivo Carabinieri e si distingue nelle discipline veloci e tecniche dello sci alpino: slalom gigante, super‑G e discesa libera. Dopo il debutto in Coppa del Mondo nel 2022, ha costruito una carriera costellata di successi in Coppa Europa, con vittorie nel super‑G di Zinal e in Val Sarentino, e un continuo crescendo nel massimo circuito internazionale.

Asja Zenere conquista il primo podio in Coppa del Mondo: un sogno diventato realtà

Prima del podio in Val di Fassa, il suo miglior risultato in Coppa del Mondo era stato il nono posto nel gigante di Copper Mountain, un segnale della sua progressiva affermazione tra le migliori atlete italiane.

“Dopo Soldeu mi sono fatta male al ginocchio, ma questa mattina mi sono svegliata bene e sono riuscita a mettere in pista una super gara. Non mi aspettavo di essere terza, ma così è ancora più bello”, ha raccontato Zenere intervistata dalla Federazione Italiana Sport Invernali. Le sue parole raccontano tutta l’intensità di un risultato costruito con determinazione, soprattutto dopo un piccolo stop fisico che avrebbe potuto condizionarla.

“La nostra concittadina Asja Zenere, di ritorno dalle Olimpiadi, trova il primo podio in carriera in Coppa del Mondo: terzo posto del SuperG in Val di Fassa. A lei le congratulazioni del sindaco di Barzio Andrea Ferrari a nome di tutta la popolazione” hanno sottolineato dal Comune di Barzio.

Il Super‑G si è disputato sul tracciato della VolatA, noto per i passaggi tecnici e i cambi di ritmo che mettono alla prova le migliori velociste del circuito. Elena Curtoni ha conquistato la vittoria grazie a una discesa perfetta nel settore centrale, fermando il cronometro su 1’29”07. Alle sue spalle si è piazzata la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, staccata di 26 centesimi, mentre Zenere ha completato il podio con una performance coraggiosa e pulita, scrivendo così un pezzo di storia dello sci italiano.

Il successo di Curtoni e il podio di Zenere coronano un fine settimana memorabile per lo sci azzurro in Val di Fassa. Nei giorni precedenti, le discese libere erano state vinte da Laura Pirovano, mentre nel Super‑G la stessa Pirovano è riuscita comunque a chiudere nella top ten. Buona anche la prova di Sofia Goggia, che ha mantenuto il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Per Asja Zenere, invece, il podio in Val di Fassa non è solo un risultato: è il coronamento di anni di impegno, la conferma che la giovane sciatrice “barziese d’adozione” può competere stabilmente ai massimi livelli e, soprattutto, l’inizio di una nuova fase emozionante della sua carriera.