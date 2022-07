Alessandro del Piero protagonista del nuovo libro di Alberto Galimberti

Sarà presentata domani sera la nuova pubblicazione di Alberto Galimberti. L’affermato autore brianzolo si è questa volta cimentato nel ripercorrere le vicende calcistiche e umane dell’ex campione bianconero Alessandro Del Piero.

“Del Piero campione esemplare e capitano fedele”

Il libro, arricchito da una preziosa prefazione del celebre telecronista Bruno Pizzul, è in commercio da poche settimane ed è edito da DIARKOS. L’appuntamento per la presentazione è fissato per martedì 12 luglio alle 20.45 e si svolgerà al Piazzale ingresso Polo Culturale via S. Gottardo Arlate-Calco (LC).

“Torino. Juventus-Atalanta. 13 maggio 2012. Va in scena l'ultimo atto di Alessandro Del Piero in bianconero. Dopo diciannove anni di onorata militanza, il capitano lascia la Juventus. Gioca, segna e saluta, con un giro d'onore unico nel suo genere. Da qui è possibile riavvolgere il nastro della vicenda umana e calcistica di Pinturicchio, passandone in rassegna gli snodi cruciali. Un viaggio tra luci e ombre, trionfi e sconfitte, umilianti panchine e pesanti errori riscattati da reti decisive e prestazioni monumentali. Campione esemplare, capitano fedele, calciatore forte e fragile insieme, Del Piero ha tramutato i gol in primati, i numeri in record, ma soprattutto ha saputo stringere un legame speciale con i tifosi. Merito che vale più della vincita di coppe e campionati, che procede oltre la conquista di trofei e titoli.”

Questa l’anticipazione per un libro che si prospetta essere un viaggio a ritroso nella carriera dell’ex capitano juventino tra successi e sconfitte, glorie e umiliazioni, ricordando sempre quanto Alex Del Piero abbia rappresentato il volto di un calcio genuino e portatore di grandi valori, come ha ricordato Bruno Pizzul nella sua prefazione: "Alex è stato capace di promuovere i fondamentali valori educativi dello sport, troppo spesso disattesi nel mondo confuso e discutibile del calcio moderno".

Alberto Galimberti, autore poliedrico classe 1989

Alberto Galimberti (1989) è nato a Como. Giornalista, docente e collaboratore dell’Università Cattolica di Milano. Si è laureato in Scienze politiche all’Università Cattolica di Milano, dove collabora con la Cattedra di Politica e comunicazione.

Dal 2008, scrive per «La Provincia» – nelle edizioni di Como, Sondrio e Lecco – sulle pagine culturali e la sezione “Commenti”. Dal 2012, firma articoli e rubriche per la rivista nazionale dell’Azione cattolica, «Segno nel Mondo». Tra i suoi libri ricordiamo Il Metodo Renzi. Comunicazione, immagine e leadership (Armando Editore 2015) e È una Chiesa per giovani? Proviamo ad ascoltarli (Ancora 2018).