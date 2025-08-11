CICLISMO

34^ Marathon Bike della Brianza: tra le novità, torna la salita del Piccardino

Cresce l’attesa in Brianza: i sentieri sono già pronti ad accogliere la passione travolgente di un’altra edizioni della Marathon Bike della Brianza. A poco meno di un mese dal via della 34ª edizione, in programma per domenica 7 settembre a Casatenovo, l'evento si prepara a presentarsi con un percorso rinnovato e con due varianti tutte da scoprire.

Ogni anno, l'organizzazione si impegna nella manutenzione scrupolosa dei sentieri, garantendo la massima sicurezza per tutti gli appassionati. Questo lavoro non si limita al giorno della gara, ma rende i percorsi fruibili tutto l'anno, valorizzando la bellezza naturale delle colline del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, dove i bikers si confronteranno su un tracciato che, pur mantenendo il suo spirito inconfondibile, ha subito alcune significative modifiche.

Le nuove variazioni sul percorso

Il percorso "Marathon" di 49 Km (con un dislivello di circa 1.200 metri), subirà due variazioni rispetto all’edizione precedente che eleveranno ulteriormente il livello tecnico e la bellezza del percorso. Quest'anno, a causa di un intervento di restyling, la cosiddetta ''Strada del Sindaco'' a Missaglia, uno dei sentieri più amati dagli escursionisti che frequentano l'area regionale è impraticabile e questo ha reso necessario trovare una soluzione alternativa, che ha portato a ridisegnare parte del percorso di andata e ritorno, garantendo un'esperienza altrettanto gratificante.

Da Piazza Sormani a Missaglia, non si scenderà più a valle, ma si svolterà a sinistra per salire lungo via Piccardino. Questo tratto riporterà i biker su sentieri già parte del patrimonio della Marathon Bike della Brianza, transitando per la frazione Molere di Viganò fino a ricongiungersi con il percorso del 2024. Questo segmento, particolarmente apprezzato, rimarrà identico fino alla panoramica di Montevecchia.

Il rientro sulla panoramica riserverà una piacevole sorpresa. Si procederà verso la Cappelletta Crippa, dove si svolterà a sinistra in direzione Bellesina di Missaglia. Da qui, si scenderà verso il fondo valle per ricongiungersi al percorso del 2024 verso Lomaniga. Questo tratto è stato arricchito da un nuovo e avvincente trail nel bosco piuttosto tecnico, con radici, canaline e gradoni, seguito da un single track scorrevole con divertenti tratti rocciosi".

Queste variazioni non sono solo un'alternativa forzata, ma rappresentano un'evoluzione pensata per offrire ai partecipanti nuove prospettive, mantenendo intatto il carattere tecnico e divertente che ha reso la Marathon Bike della Brianza un appuntamento imperdibile.

I dettagli logistici

Il villaggio espositivo, la segreteria, il pasta party e tutti i servizi di supporto saranno allestiti come di consueto presso la Palestra comunale di via Volta a Casatenovo, punto di partenza e arrivo della gara. Per tutti i biker sul percorso, saranno disponibili anche due punti di assistenza tecnica e due ristori per affrontare al meglio la competizione.

Punti di assistenza tecnica

Km 19.5 (Perego, zona cimitero) e Km 37 (Missaglia, zona Caffemania).

Ristori

Km 19 (Casuerchio, La Valletta) e Km 36 (Missaglia, via Pianette).

Le iscrizioni

Le iscrizioni stanno procedendo a pieno ritmo, con il consueto picco previsto per la fine di agosto. Per i tesserati, la scadenza è fissata per martedì 2 settembre, ore 22.00; per i non tesserati c’è tempo fino a sabato 6 settembre alle ore 19.00.