Ieri, mercoledì 11 marzo 2026, al Palataurus di Lecco si è svolta la terza edizione della Giornata ITS – Istituti Tecnologici Superiori, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e la scuola polo per l’orientamento Istituto comprensivo Falcone e Borsellino Lecco 1.

All’evento hanno partecipato 20 ITS Academy lombardi, che hanno promosso i loro percorsi di alta formazione post-diploma agli oltre 500 studenti delle diverse scuole secondarie di secondo grado del territorio lecchese, riscontrando grande interesse e partecipazione.

Terza edizione della Giornata ITS a Lecco: focus sull’alta formazione post-diploma

L’iniziativa si è aperta con i saluti ai ragazzi in sala Resegone, dove al tavolo dei relatori sono intervenuti il Consigliere provinciale delegato alla Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo, il dirigente dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino Lecco Vittorio Ruberto, il Vicepresidente per l’Internazionalizzazione Rete ITS Italia Alessandro Mele e il Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Gli ITS offrono percorsi post-diploma della durata di due anni, pensati per fornire una specializzazione tecnica di alto livello, progettata e realizzata in collaborazione con il sistema scolastico, le imprese e le università.

Questi percorsi consentono ai giovani di acquisire competenze fondamentali in contesti lavorativi avanzati, rispondendo alla domanda delle figure professionali più richieste dalle aziende e garantendo concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.