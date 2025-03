La fondazione ITS Academy Agroalimentare sta finalizzando la progettazione dei programmi per l’anno formativo 2025-26 che, con un totale di sei corsi, vede un significativo ampliamento delle aree di interesse toccate.

Il ridisegno ordinato della nuova proposta formativa si estende ad ambiti che tengono conto delle nuove tendenze dei consumi, dei servizi e della produzione, moltiplicando le opportunità, per i giovani del territorio e non solo, di acquisire competenze specializzate ed inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Si amplia la proposta dell'ITS Academy Agroalimentare

Accanto agli ormai consolidati percorsi Food Quality, per il tecnico superiore specializzato nell'innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione, e Pastry and Bakery Specialist, per il tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo di prodotti di pasticceria e panificazione tradizionali e innovativi, attualmente attivi, è già possibile aderire a tre nuovi percorsi Food Pairing, per il tecnico superiore specializzato nel food pairing e nelle nuove tendenze alimentari, Wine Specialist, per il tecnico superiore specializzato nella viticoltura e nell’enologia di montagna, e Hotel Management, per il tecnico superiore specializzato nell’hotel management. Un corso, quest’ultimo, progettato e realizzato in collaborazione con l’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio.

In via di ultimazione, infine, la programmazione di un sesto corso orientato ad un ulteriore settore innovativo, che andrà a breve a completare l’elenco.

L’ITS Academy Agroalimentare è anche partner di due istituti superiori e di due enti di formazione professionale che, sempre per l’anno scolastico 2025-26, offrono ai neoiscritti l’opportunità di aderire ai percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale “4+2” - l’opzione prevede la frequenza di 4 anni di istruzione tecnica o professionale, seguita da 2 anni di specializzazione presso gli ITS Academy - di recente introduzione a livello nazionale. opo la prima collaborazione stretta lo scorso anno con l’Istituto Professionale Crotto Caurga e con APF Valtellina, ora rinnovata, la fondazione Istituto Tecnologico Superiore per l’Innovazione del Sistema Agroalimentare ha recentemente fatto ingresso in due nuove reti, per estendere le opportunità offerte agli studenti nell’ambito della filiera tecnologico-professionale: a Milano sono stabilite le collaborazioni con l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Paolo Frisi - Polo dell’Ospitalità e con il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale (CIOFS FP Lombardia).

Le preiscrizioni ai corsi dell’ITS Academy Agroalimentare sono già aperte: la prima sessione di selezione per i candidati ai corsi è l’8 aprile.

Per info e adesioni: www.fondazioneagroalimentareits.it