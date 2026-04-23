Scuola, iscrizioni 2026/2027 in provincia di Lecco: 3.140 domande e cresce l’interesse per l’istruzione professionale

Le istituzioni: “Sistema solido e in evoluzione”

Per la Provincia, il quadro conferma la tenuta del sistema scolastico locale.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere delegato all’Istruzione e Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini dichiarano: «I dati di quest’anno confermano la grande qualità e la capacità di adattamento del sistema scolastico lecchese. Nonostante un leggero calo nel numero totale degli iscritti, legato al trend demografico nazionale, osserviamo la tenuta dei percorsi liceali e, soprattutto, il rinnovato interesse per l’istruzione professionale e la formazione tecnico-pratica. La Provincia di Lecco continua a investire per garantire un’offerta formativa che risponda alle aspirazioni dei giovani e alle necessità del nostro tessuto produttivo. In particolare, il debutto dei percorsi della filiera ‘4+2’ rappresenta un passo fondamentale per accorciare la distanza tra scuola e mondo del lavoro, offrendo ai nostri ragazzi competenze tecnologiche di altissimo profilo immediatamente spendibili».

Anche il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo evidenzia la lettura positiva dei dati: «Il lieve calo complessivo delle domande appare coerente con l’andamento demografico del territorio e non segnala criticità strutturali nel sistema dell’offerta formativa. La distribuzione delle scelte conferma la prevalenza dell’istruzione statale, seguita dai centri di formazione professionale e dalle scuole paritarie, a testimonianza della pluralità e dell’integrazione dell’offerta educativa provinciale. L’incremento registrato nell’istruzione professionale e nell’istruzione e formazione professionale (IeFP) evidenzia una crescente attenzione verso percorsi maggiormente orientati all’acquisizione di competenze operative e all’inserimento nel mondo del lavoro. In tale contesto, risulta fondamentale proseguire nelle azioni di orientamento, affinché le scelte degli studenti siano sempre più consapevoli e coerenti con attitudini personali e opportunità offerte dal territorio, garantendo al contempo un costante allineamento tra domanda formativa e sviluppo socio-economico».