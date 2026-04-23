Si sono concluse le procedure di iscrizione alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione professionale (CFP) della provincia di Lecco per l’anno scolastico 2026/2027.
La Provincia di Lecco ha realizzato anche quest’anno il Focus sulle iscrizioni alle classi prime degli istituti superiori e dei centri di formazione, lavorando sui dati forniti dagli istituti. Il monitoraggio, effettuato dal Servizio Istruzione e Formazione professionale, fotografa un panorama scolastico in evoluzione, con tendenze che confermano la solidità dell’offerta territoriale pur in presenza di un lieve calo demografico.
Scuola, iscrizioni 2026/2027 in provincia di Lecco: 3.140 domande e cresce l’interesse per l’istruzione professionale
Complessivamente, le richieste di iscrizione sono state 3.140, con un decremento di 60 unità rispetto all’anno precedente. La distribuzione delle scelte vede la maggioranza degli studenti orientata verso le scuole statali (84,3%), seguite dai centri di formazione professionale (11,2%) e dalle scuole paritarie (4,5%).
Le scelte degli studenti
Nel dettaglio, le preferenze dei ragazzi della provincia di Lecco sono così distribuite:
- Licei: 43,2% delle preferenze (+0,3% rispetto all’anno precedente)
- Istituti tecnici: 29,9%, in calo del 2,2%
- Istituti professionali: 14,6%, in crescita dell’1,9% (+52 studenti)
- Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): 12,3%, stabile rispetto all’anno precedente
Il liceo scientifico resta l’indirizzo più scelto in assoluto con 543 domande, trainato soprattutto dal forte incremento delle scienze applicate (da 275 a 320 richieste), mentre si registra un calo del liceo scientifico classico. In crescita anche il liceo delle scienze umane e il linguistico.
Negli istituti tecnici, gli indirizzi più richiesti restano Amministrazione, Finanza e Marketing e Informatica e Telecomunicazioni.
Per gli istituti professionali, l’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” si conferma il più scelto con il 39,30% delle preferenze.
La nuova filiera 4+2
Tra le novità più rilevanti, l’avvio della nuova filiera formativa tecnologico-professionale “4+2”, con percorsi attivati in ambito meccanico, alimentare e dei servizi presso diversi istituti e CFP del territorio, tra cui Marco Polo di Colico, Enaip, Clerici e Fondazione Parmigiani.