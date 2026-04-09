La rete dei Centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è partner, promuove anche per l’anno scolastico 2025/2026 il progetto “Ambasciatori” nella più ampia attività “Io non rischio” – Scuola del Dipartimento nazionale della Protezione civile.

La finalità del progetto “Ambasciatori” è la diffusione nelle scuole delle buone pratiche di protezione civile con il coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole superiori quali divulgatori verso i bambini delle scuole primarie.

Viganò di Merate e Fiocchi di Lecco e il centro di formazione professionale Aldo Moro di Valmadrera. Le scuole superiori che si sono candidate per la formazione degli “Ambasciatori” sono gli istitutie ilcentro di formazione professionale

Protezione Civile: al via il progetto “Ambasciatori nelle scuole”

Gli studenti parteciperanno alla formazione con lezioni frontali in aula, tenute dai formatori regionali “Io non rischio” con la collaborazione operativa del servizio di protezione civile della Provincia di Lecco, cui seguiranno attività laboratoriali per testare le modalità di confronto con i piccoli studenti delle scuole primarie.

L’attività nelle scuole vedrà la collaborazione del volontariato organizzato di protezione civile territorialmente competente, che sarà presente in aula come supporto agli studenti “Ambasciatori”.

L’attività in aula, partita all’inizio di marzo con le scuole primarie della Valsassina, vede interessati circa 1.120 bambini suddivisi in 29 scuole in 11 istituti comprensivi e 1 scuola primaria paritaria.

La formazione degli ambasciatori è coordinata dalla professoressa Maria Grazia Rota, referente della rete, con la collaborazione del servizio di protezione civile della Provincia di Lecco. La formazione degli ambasciatori è effettuata come negli anni passati dai volontari formatori regionali che abitualmente collaborano con la rete provinciale su questo progetto.

“La conferma anche per quest’anno scolastico dell’attività di divulgazione delle buone pratiche di protezione civile con il progetto Ambasciatori – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – rappresenta la volontà di impegnarsi verso il prossimo, tipica della protezione civile e di tutte le sue componenti, istituzionali e del volontariato, e la voglia di mettersi in gioco da parte dei nostri giovani. La partecipazione alla rete dei Centri di promozione della protezione civile è ormai consolidata e la collaborazione costante con il volontariato organizzato consente di ottenere ottimi risultati. Ringraziamo tutti coloro che continuano a credere in questi progetti e nelle attività di divulgazione, perché la diffusione della cultura di protezione civile e di autotutela nelle giovani generazioni è fondamentale e costituisce uno dei pilastri fondanti del sistema provinciale”.