Sono stati più di mille gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado delle province di Lecco e di Sondrio che si sono collegati, con i loro insegnanti, alla prima tappa del ciclo di incontri di orientamento organizzati da Confindustria Lecco e Sondrio dal titolo “Una scelta per il futuro”.

Orientamento, oltre mille studenti collegati per il primo evento

Il secondo incontro, – intitolato “Quali sono le ambizioni dei giovani? Come aiutarli a scegliere per il loro futuro?” e in programma domani, mercoledì 16 dicembre 2020alle ore 20.30 – è dedicato a famiglie con studenti ed educatori. L’appuntamento, che si terrà come il primo su piattaforma digitale, sarà introdotto dal Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo Riva e vedrà la partecipazione di Stefano Mura, Consulente risorse umane e Orientatore Divisione Hred Synergie Italia, per presentare i risultati dell’indagine Come immagino il mio lavoro futuro condotta in occasione della prima tappa, e di Marina Perego, Psicologa esperta in orientamento per Analisi dei risultati dell’indagine e suggerimenti su come supportare i giovani nella scelta della scuola secondaria di secondo grado. Il primo appuntamento dell’11 dicembre, Scegliere per il futuro: fra inclinazioni personali e mondo del lavoro, ha infatti avviato un dialogo con gli studenti, stimolandoli e sostenendoli nell’individuare inclinazioni, aspettative, abilità personali. Un “esercizio” utile per prendere decisioni più consapevoli in merito al futuro scolastico. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio.

Per partecipare è necessario registrarsi seguendo le indicazioni a diposizione sul sito di Confindustria Lecco e Sondrio: www.confindustrialeccoesondrio.it