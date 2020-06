La recente emergenza sanitaria ha motivato l’International House Team Lingue a riorganizzare in forma digitale tutti i propri corsi e le proprie attività, sperimentando così una modalità didattica che si è dimostrata particolarmente efficace e che sarà ora portata avanti anche nel corso dell’estate. Sono infatti aperte le iscrizioni al Summer camp «Global Guardians», un’idea nata dall’ispirazione del progetto «17 Global Goals» delle Nazioni Unite.

Nel nostro programma estivo i bambini utilizzeranno e svilupperanno la propria immaginazione e creatività per trovare modi alla loro portata per tutelare il pianeta – ha spiegato il responsabile della scuola Fabio Sgotto – Gli studenti avranno modo di praticare la lingua inglese in modo divertente attraverso lezioni online e un kit speciale inviato direttamente a casa. Ci occuperemo di molti temi di interesse attuale: l’ambiente, la natura, le scienze, la cultura e il benessere». Vestendo i panni di veri e propri “guardiani” della natura e del pianeta, i bambini parteciperanno quotidianamente a lezioni online con gli insegnanti: dalle 9 alle 12 la mattinata sarà scandita da momenti di lezione con i teacher, l’utilizzo del Kit magico inviato a casa, l’intervallo in cui i ragazzi potranno interagire tra loro online, fino all’ultimo momento di lezione in diretta Zoom per riflettere su quanto svolto e salutarsi.

Nasce il nuovo Summer camp 2020 “Global Guardians”

«Viviamo sulla Terra e dipendiamo dalla Terra su cui viviamo. Abbiamo culture diverse, ma un solo pianeta. Se ce ne prendiamo cura, ci prendiamo cura gli uni degli altri e condividiamo quello che produciamo in modo equo e sostenibile, tutto quel che ci serve è già qui». È questo il fine ultimo delle lezioni che, oltre a insegnare la lingua inglese ai bambini, li sensibilizza sul tema della sostenibilità del pianeta. «Pur comprendendo la voglia dei più piccoli di ricominciare ad uscire e a stare con gli altri, la scelta di proseguire con le lezioni in modalità online è motivata dalla volontà di continuare a dar seguito alle nostre attività di insegnamento dell’inglese anche nel periodo estivo e, allo stesso tempo, di pensare alla salute del nostro staff, dei nostri studenti e delle loro famiglie. I corsi modulari in partenza da giugno avranno la caratteristica di proporre lezioni e incontri esclusivamente online, fornendo agli adulti, ai ragazzi e ai bambini l’opportunità di sfruttare la prossima stagione per migliorare la lingua con tante divertenti attività tenute da un team di docenti qualificati e formati».

L’attenzione dell’International House Team Lingue non si concentra solo sui più piccoli, ma anche sui ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e sugli adulti, ai quali vengono proposti corsi d’inglese propedeutici ad ottenere una certificazione linguistica.