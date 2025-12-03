Anche quest’anno, l’Agnesi di Merate si conferma come la scuola migliore della provincia di Lecco, registrando il punteggio più alto dell’indice FGA e mantenendo la leadership per il terzo anno consecutivo. Il risultato emerge dalla nuova edizione di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli coordinato da Martino Bernardi, che analizza in modo chiaro e trasparente i dati di 1.355.000 diplomati provenienti da 8.150 scuole italiane nell’arco di tre anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22). L’indagine offre strumenti utili per capire se gli istituti superiori svolgono un lavoro efficace, sia in vista dell’università sia per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’indagine è pubblicata online da oggi, 3 dicembre 2025, offrendo a studenti, famiglie e insegnanti uno strumento trasparente per orientarsi tra le scuole superiori.

Migliori scuole lecchesi: anche quest’anno “vince” l’Agnesi per Eduscopio

La novità di quest’anno riguarda i diplomati del percorso quadriennale, sperimentazione introdotta dalla ministra Fedeli nel 2017 e avviata nell’a.s. 2018/19. Tra i diplomati dell’a.s. 2021/22, 2.112 studenti hanno seguito questo percorso abbreviato e hanno sostenuto l’esame di maturità nel giugno 2022. Per valutare l’impatto della sperimentazione, ancora poco documentata ufficialmente, i risultati dei quadriennali sono stati confrontati con quelli dei coetanei del tradizionale percorso quinquennale, in particolare considerando il rendimento nel primo anno di università.

Come funziona Eduscopio

Eduscopio valuta le scuole secondo due criteri principali: la capacità dei licei e degli istituti tecnici di preparare gli studenti all’università e l’attitudine di istituti tecnici e professionali a favorire l’ingresso immediato nel mondo del lavoro. Per gli esiti universitari, le scuole vengono confrontate in base al tipo di indirizzo – scientifico, classico, tecnico economico, professionale, ecc. – e per scoprire le migliori occorre restringere la ricerca a un raggio di 10, 20 o 30 chilometri dalla residenza.

Anche quest’anno, per analizzare i risultati delle scuole lecchesi, è stato scelto il raggio più ampio partendo da Lecco, includendo così istituti del Monzese, della Bergamasca e del Comasco.

Partiamo quindi dal top lecchese, ovvero Il Liceo Agnesi di Merate che ha un indice Fga di 88.5 su 100, persino un po’ superiore a quello dello scorso anno (88.05). Per quanto riguarda la storica sfida tra licei lecchesi… quest’anno il Grassi supera il Manzoni per punteggi ottenuti.

Passiamo ora a esaminare, indirizzo per indirizzo, tutte le scuole del nostro territorio.

CLASSICO

Anche quest’anno il Liceo Manzoni si conferma al vertice della classifica, con un indice FGA in aumento rispetto alla scorsa edizione. L’indice, che pesa per il 50% la rapidità nel percorso di studi (percentuale di crediti universitari conseguiti) e per l’altra metà la qualità degli apprendimenti universitari (media dei voti agli esami), evidenzia una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

SCIENTIFICO

L’Agnesi di Merate mantiene la vetta della classifica, confermandosi anche quest’anno la scuola migliore della provincia. Al secondo posto, dopo anni in cui la medaglia d’argento era appannaggio del Rota di Calolzio, troviamo quest’anno il G.B. Grassi di Lecco, che registra una crescita significativa del proprio indice FGA.

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE Il Rota di Calolzio è in testa, seguito dall’Agnesi. Il Badoni di Lecco conquista invece solo la medaglia di bronzo nella nostra provincia. SCIENTIFICO SPORTIVO Primeggia il Bachelet come lo scorso anno seguito da Maria Ausiliatrice di Lecco. SCIENZE UMANE Per il quarto anno consecutivo il Greppi di Monticello Brianza domina questa categoria.

SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE Situazione ribaltata rispetto allo scorso anno con il Bertacchi che primeggia e il Greppi che segue. LINGUISTICO Qui invece novità rispetto allo scorso anno con l’Agnesi supera il Bachlet di Oggiono.

ARTISTICO Per i diplomati dei Licei Artistici la ricerca si basa esclusivamente solo dei dati sui percorsi universitari. Non sono disponibili i dati sui percorsi di studio nelle Accademie delle Belle Arti. Il Medardo Rosso resta la migliore scuola.

TECNICO ECONOMICO Il Viganò di Merate, primo lo scorso anno, viene superato in questa edizione dal Rota di Calolzio