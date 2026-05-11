I dati Invalsi relativi all’anno scolastico 2024/2025, elaborati dal Il Sole 24 Ore su base provinciale, premiano la provincia di Lecco che conquista il primo posto nella classifica nazionale per competenze in italiano e matematica al termine delle scuole superiori, con percentuali nettamente superiori alla media italiana.

Lecco prima in Italia nei test Invalsi: eccellenza in italiano e matematica

Un risultato che conferma l’elevata qualità dell’offerta formativa del territorio lecchese e il valore del lavoro svolto quotidianamente dalle scuole, dai docenti e dalle famiglie.

“Un risultato straordinario che conferma ancora una volta l’elevata qualità dell’offerta formativa del sistema scolastico lecchese; un motivo di grande soddisfazione e orgoglio per la Provincia di Lecco e per il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa, composto dall’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, dai rappresentanti degli enti locali, del sistema scolastico, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali”, sottolineano Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco, e Antonio Leonardo Pasquini, Consigliere provinciale delegato a Istruzione e Formazione professionale.

I due amministratori hanno inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento “ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico, che quotidianamente contribuiscono a raggiungere questi elevati livelli di qualità, agli studenti e alle loro famiglie che credono nella scuola lecchese; tutti insieme fanno crescere il nostro territorio”.

Il primato ottenuto da Lecco rappresenta un importante riconoscimento per l’intero sistema educativo provinciale e testimonia la capacità del territorio di investire nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni.