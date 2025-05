Oltre 7.000 studenti da 360 classi hanno partecipato al progetto “L’Acqua fa Scuola 2024/2025”, culminato con l’assegnazione di 18 attestati Blue School e del montepremi da 5.000 euro ai 16 vincitori del concorso

È un anno da record per il progetto di educazione ambientale “L’Acqua fa Scuola”, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco e Lario Reti Holding alle scuole della provincia di Lecco.

“L’Acqua fa Scuola” tra le eccellenze italiane: successo per l’8ª edizione a Lecco

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, ha registrato una partecipazione straordinaria con circa 360 classi e oltre 7.000 alunni iscritti a 760 diverse attività, superando significativamente la già ampia adesione degli scorsi anni.

Inoltre, “L’Acqua fa Scuola” si è classificato tra i primi 5 in Italia nella categoria dei progetti dedicati alle scuole del Premio Top Utility 2025, il think tank coordinato da Utilitalia – l’associazione di categoria delle utility italiane, che analizza il sistema italiano delle public utility: un risultato che premia otto anni di lavoro e una crescita costante.

Anche quest’anno, gli studenti delle classi hanno potuto svolgere diverse attività sia online che in presenza, aderendo – tra le altre – a piattaforme didattiche digitali, laboratori in classe e visite agli impianti. In aggiunta, una novità e prima assoluta per il nostro territorio, con la messa in scena di due repliche dello spettacolo teatrale “Amare acque dolci”, a cui hanno assistito oltre 600 studenti in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.

L’ultima tappa del progetto sono i concorsi, sempre più sfidanti e partecipati – differenziati per fasce di età – per i quali sono state premiate 16 scuole, che si spartiscono un montepremi da 5.000€ per l’acquisto di materiale didattico, messi in palio dall’Ufficio d’Ambito e da Lario Reti Holding.

Al termine dell’anno scolastico, gli istituti che hanno dimostrato il maggior impegno sia in termini di attività scelte che di classi aderenti hanno ricevuto i marchi di qualità Blue School – dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado – e Blue School Kids – riservato alle scuole dell’infanzia: tante le riconferme delle scuole blu dall’anno scorso (nove su tredici), ma altrettante sono le nuove certificazioni, con un trend in aumento anche delle scuole che dimostrano di credere nel valore dell’educazione ambientale come strumento di crescita e formazione delle nuove generazioni. Perché diventare una “Blue School” non è facile: solo 18 plessi dei 114 aderenti al progetto ce l’hanno fatta! 2 istituti superiori su 19 partecipanti, 4 secondarie inferiori su 26, 5 primarie su 41 e, le più brave, 7 scuole dell’infanzia su 28.

I rappresentanti di Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding si sono recati personalmente in tante scuole per testimoniare attraverso la consegna simbolica del premio e del marchio l’impegno verso la comunità locale, incoraggiando una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale nel territorio gestito.

L’Ufficio d’Ambito e Lario Reti Holding riproporranno il progetto anche per l’anno scolastico 2025/2026 con nuovi temi e tante novità: maggiori informazioni saranno inviate agli istituti scolastici nei prossimi mesi.

Scopri se le scuole del tuo comune sono tra le vincitrici del concorso 2025!

Le 18 Blue School 2025

CATEGORIA SCUOLE DELL’INFANZIA

Scuola Infanzia Antonietta Sala Nobili – Via Della Vittoria 10 – Viganò

Scuola dell’Infanzia – “Pietro Barone” – C.so Monte Gabriele 84 Lecco

Scuola dell’Infanzia “Scuola Primavera” – Via Leonardo Da Vinci – Barzanò

Scuola dell’infanzia “Gli aquiloni” – Via Sora 10 – Lecco

Scuola dell’Infanzia di Sartirana – Via del Carreggio – Merate

Scuola dell’Infanzia Vincenzo Bonacina – Via A. Manzoni n. 5 – Dolzago

Scuola dell’Infanzia E. Kramer – P.zza don Severino Colombo – Cremella

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE

Scuola Primaria “Cuore Immacolato di Maria”– Valmadrera

I.C. – Lecco 1 – Scuola “Primaria S. Stefano – Lecco

ICS di Galbiate Primaria “A. Stoppani” – Galbiate

I.C. – Lecco 1 Scuola primaria “Torri Tarelli” di Chiuso – Lecco

ICS di Cassago Brianza – Scuola Primaria S.Pini – Cassago Brianza

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO

Scuola Sec. Primo Grado “Massimiliano Kolbe– Oggiono

I.C. Civate – Secondaria di Via Gaggio – Malgrate

I.C. Calolziocorte – Secondaria “M. Kolbe” – Vercurago

I.C. Casatenovo SMS “M. Agnesi” – Casatenovo

CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

Ist. Tec.-Trasporti Logistica-Conduzione Mezzo Aereo “A.Volta” –- Lecco

Ist. Prof. -settore serv. Sociosanitari – art. odontotecnico ”A Volta” –- Lecco

Le 16 classi vincitrici del concorso 2024/2025

CATEGORIA SCUOLE DELL’INFANZIA RISULTATO SCUOLA GRADO CLASSE/I TIPO DI ELABORATO PREMIO 1° classificato Scuola Primavera Via Leonardo da Vinci n. 18 – Barzanò infanzia 1^ aeronautico Diario di bordo Buono in denaro di € 500,00= 2° classificato Istituto Comprensivo Lecco 2 “Gli aquiloni” Via Sora n. 10 – Lecco infanzia 1^ aeronautico Diario di bordo Buono in denaro di € 350,00= 3° classificato Scuola Infanzia A. Sala Nobili Via della Vittoria 10 – Viganò Brianza infanzia 1^ aeronautico Diario di bordo Buono in denaro di € 250,00= 4° classificato Pietro Barone” -C.so Monte Gabriele 84 – Lecco infanzia 1^ aeronautico Altro Buono in denaro di € 150,00=

CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE ECOPAGELLE RISULTATO SCUOLA GRADO CLASSE/I TIPO DI ELABORATO PREMIO 1° classificato ICS Galbiate – Scuola primaria Galbiate via Unità d’Italia 9 – Galbiate primaria 4^B Ecopagelle Buono in denaro di € 500,00= 2° classificato Scuola “Cuore Immacolato di Maria” Via Dell’Asilo n. 18 – Valmadrera primaria 3^ Ecopagelle Buono in denaro di € 350,00= 3° classificato ICS Lecco 1 – Scuola primaria “Torri Tarelli” di Chiuso via Gemelli 2 – Lecco primaria 2^ Ecopagelle Buono in denaro di € 250,00= 4° classificato ICS di Cassago Brianza Scuola Primaria S.Pini Piazza Trento e Trieste – Cassago Brianza primaria 4^A Ecopagelle Buono in denaro di € 150,00=