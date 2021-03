Il 24 e il 26 marzo scorsi si sono svolte le Conferenze d’Ambito dei distretti di Lecco e Bellano e del distretto di Merate. Alle riunioni hanno partecipato rappresentanti della Provincia di Lecco, dei Comuni, degli Istituti scolastici di secondo grado, dei Centri di formazione professionale e delle parti sociali del territorio.

La Provincia incontra i distretti di Lecco, Bellano e Merate per discutere di istruzione e formazione

“Il tavolo – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione professionale Felice Rocca – ha visto la discussione di vari e complessi argomenti: dall’offerta formativa e dimensionamento scolastico provinciale alle iniziative, promosse dalla Provincia, in materia di orientamento, ri-orientamento, lotta e contrasto alla dispersione scolastica, Servizio civile universale e sostegno a soggetti fragili. La progettazione e la definizione di iniziative in modalità condivisa tra tutti i soggetti interessati è la strada ottimale per dare risposte efficaci ai bisogni del territorio, come confermato dal proficuo confronto avvenuto durante le Conferenze. È in quest’ottica che proseguono dunque i lavori, in vista degli adempimenti futuri”.