Tutti i dettagli sulla piattaforma Unica per le iscrizioni alle scuole statali, paritarie e percorsi IeFP, con l’impegno della Provincia per orientamento e successo formativo.

Si avvicina la scadenza per un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dei giovani studenti del territorio. Sabato 14 febbraio 2026 scadrà infatti il termine per accedere alla piattaforma Unica, dedicata alle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado.

Iscrizioni Classi Prime 2026: ultima chiamata per gli studenti di Lecco

La modalità telematica, come indicato dalla Circolare ministeriale 100847 del 17 dicembre 2025, riguarda non solo le scuole statali, ma anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e le scuole paritarie che hanno aderito al sistema.

Il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini ha voluto sottolineare la vicinanza delle istituzioni a studenti e famiglie in questa fase delicata: