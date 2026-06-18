Il Politecnico di Milano continua a consolidare la propria posizione tra le eccellenze accademiche mondiali. Per il dodicesimo anno consecutivo si conferma il primo ateneo italiano e, nell’ultima edizione del QS World University Rankings 2027, compie un significativo balzo in avanti di 11 posizioni, raggiungendo l’87° posto globale: il miglior risultato della sua storia e il più alto mai ottenuto da un’università italiana.

Un risultato che lo mantiene anche come unico ateneo italiano stabilmente presente nella top 100 mondiale. Nel corso dell’ultimo decennio, il Politecnico ha registrato una crescita costante e rilevante, scalando 95 posizioni complessive rispetto al 2017, quando occupava il 182° posto.

Il Politecnico di Milano vola nell’élite mondiale: 87° posto nel QS Rankings e primato italiano confermato

Accanto alla sede principale, un ruolo strategico è svolto dal polo territoriale di Lecco, punto di riferimento per la formazione tecnico-scientifica e per il forte legame con il tessuto produttivo. Qui sono attivi corsi altamente specializzati come Ingegneria della Produzione Industriale, Interaction Design, Ingegneria Edile-Architettura, Civil Engineering for Risk Mitigation, Mechanical Engineering e Architectural Engineering.

Il polo lecchese si distingue anche per gli eccellenti risultati occupazionali: circa il 90% dei laureati trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, segno di una formazione fortemente orientata alle esigenze del mercato e alle competenze richieste dalle imprese.

Altro punto di forza è l’internazionalizzazione. Le lauree magistrali in lingua inglese, introdotte nel 2006, hanno favorito la crescita di una comunità studentesca sempre più globale: circa il 30% degli iscritti del polo di Lecco proviene dall’estero, su un totale di oltre 1.800 studenti.

Sul prestigioso risultato del QS World University Rankings è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha espresso soddisfazione per un traguardo che valorizza l’intero sistema lombardo.

“Mentre migliaia di studenti affrontano oggi la prova di maturità, dal QS World University Rankings 2027 arriva una bellissima notizia per la Lombardia che ci riempie di orgoglio e guarda al loro futuro: il Politecnico di Milano si conferma tra i migliori atenei del mondo e primo in Italia nelle più autorevoli classifiche internazionali – ha scritti su Facebook Fontana – Un risultato straordinario che premia qualità della didattica, eccellenza della ricerca, capacità di innovare e credibilità costruita nel tempo. Complimenti alla rettrice, ai docenti, ai ricercatori, al personale e agli studenti che ogni giorno contribuiscono a rendere il Politecnico un punto di riferimento internazionale. Questo traguardo dimostra che in Lombardia talento, impegno e competenza trovano terreno fertile per crescere e competere ai massimi livelli. Ai maturandi di oggi dico: studiate, credete nei vostri sogni e abbiate il coraggio di puntare in alto. La Lombardia ha bisogno della vostra energia e delle vostre idee”.