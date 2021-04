Il 7 aprile riaprono le scuole. Ecco le regole

La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e non può più essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone negativo. Ats proporrà un tampone alla fine di questo periodo. In caso di variante, Ats sottoporrà il caso a tampone molecolare in sostituzione dell’antigenico.

Nelle scuole primarie e secondarie i compagni di un alunno positivo sono considerati tutti contatti stretti . Gli insegnanti, invece, se hanno rispettato le misure anti-Covid, non sono identificati come contatti stretti, ma devono comunque essere sottoposti a un tampone molecolare e possono continuare a lavorare in attesa dell’esito. Per sottoporsi al test gli insegnanti possono raggiungere senza appuntamento uno dei punti tampone dedicati, portando con sé l’apposito modulo compilato. Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia , in caso di persone positive è prevista la quarantena degli alunni e degli educatori mantenendo il sistema delle “bolle”.

In questo caso, anche se l’insegnante ha sempre usato la mascherina e mantenuto il distanziamento, tutti gli alunni sono considerati contatti stretti. Qualora si verificasse un secondo caso tra i docenti delle stesse classi dell’insegnante contagiato o se è presente una variante del virus, tutti i docenti della classe sono identificati come contatti stretti e devono osservare la quarantena.

Il ritorno a scuola

Il caso positivo può rientrare a scuola dopo la guarigione e con attestazione del medico curante. I contatti posti in quarantena possono rientrare dopo 14 giorni in assenza di sintomi, senza attestazione del medico se non effettuano il tampone o con attestazione del medico in caso di effettuazione di tampone.

E se i casi sono tanti?

Regione Lombardia poi prevede anche alcune misure aggiuntive in caso i contagi all’interno di una scuola superino alcune soglie. Vediamoli nel dettaglio.

Se il 30% delle classi ha almeno un caso Covid

In questo caso, oltre all’attivazione delle procedure di quarantena per i contatti, Ats valuta in base alle caratteristiche del cluster (numero di classi e alunni coinvolti, varianti) la sospensione delle attività in presenza e il ritorno alla Dad per l’intero plesso scolastico e l’effettuazione di uno screening completo con tampone per tutta la scuola

Se il 50% delle classi ha almeno un caso Covid

Se invece la metà delle classi di un istituto è coinvolta in un caso Covid si procede automaticamente alla sospensione delle attività in presenza per l’intera scuola e alla quarantena per tutti i soggetti afferenti la scuola, compresi gli alunni delle classi non interessate ai casi. Ats valuta in base alle caratteristiche del cluster l’effettuazione di uno screening completo con tampone per tutta la scuola che non sostituisce quello di fine quarantena.