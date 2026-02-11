Le borse sono rivolte alle studentesse del quarto e quinto anno delle scuole superiori interessate a iscriversi a corsi di laurea caratterizzati da una minore presenza femminile.

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, il Politecnico di Milano presenta l’edizione 2026 di Girls@Polimi, il programma di borse di studio dedicato alle future studentesse che scelgono percorsi universitari nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), ambiti in cui il divario di genere è ancora significativo.

Girls@Polimi 2026: 35 borse di studio per sostenere le studentesse nelle STEM e ridurre il gender gap

Per l’anno accademico 2026-2027 saranno messe a disposizione 35 borse di studio, finanziate grazie al contributo di aziende, fondazioni, Alumni del Politecnico di Milano, una donatrice privata e dell’Ateneo stesso. Le borse sono rivolte alle studentesse del quarto e quinto anno delle scuole superiori interessate a iscriversi a corsi di laurea caratterizzati da una minore presenza femminile.

L’iniziativa è resa possibile dal sostegno di Algebris ETS, Boston Scientific, Cefriel, Fastweb + Vodafone, FIBERCOP, Fondazione Beta 80, Francesca Fiore, Gruppo Nestlé in Italia, Hitachi Energy, Infineon Technologies, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Maire, MBDA Italia, Mediobanca, NHOA Energy, Otis, POLIMI Graduate School of Management, POMINI Long Rolling Mills, Reply, Terna, Visa, Wind Tre, oltre a singoli donatori Alumni del Politecnico di Milano e a una donatrice privata.

Con questa nuova edizione, Girls@Polimi rafforza un percorso avviato negli anni scorsi: complessivamente sono state raccolte 152 borse di studio, grazie al contributo di 88 donatori tra aziende, fondazioni e Alumni.

Oltre al sostegno economico, il programma prevede attività di orientamento, formazione e mentoring, con l’obiettivo di accompagnare le studentesse nella scelta consapevole del percorso universitario e favorire il loro ingresso nel mondo accademico e professionale.

Girls@Polimi rientra nelle iniziative del Politecnico di Milano dedicate alle pari opportunità, volte a promuovere il talento in modo inclusivo e a incrementare la presenza femminile nei settori scientifici e tecnologici, fondamentali per lo sviluppo e l’innovazione.

Per maggiori info visita la pagina Girls@Polimi – polimi