Zanzare: una sfida crescente per la salute pubblica, convegno con Ats

Il cambiamento climatico e la globalizzazione stanno modificando profondamente la diffusione delle malattie infettive trasmesse da vettori, in particolare le arbovirosi. Anche in Italia si osserva ormai una crescente circolazione di virus come Dengue, Chikungunya, West Nile, Usutu e Zika, trasmessi principalmente attraverso le zanzare, con conseguenze sempre più rilevanti per la salute pubblica.

In questo contesto si inserisce il convegno promosso da ATS Brianza (Monza Lecco), intitolato “Zanzare e arbovirosi: una sfida crescente per il nostro territorio”, in programma mercoledì 13 maggio 2026 dalle 14 alle 18 all’Auditorium della sede di Monza, in Viale Elvezia 2.

Zanzare e arbovirosi: una sfida crescente per la salute pubblica, convegno con Ats

Secondo quanto spiegato dal Direttore del Dipartimento Veterinario Diego Perego, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire i rischi sanitari emergenti e di promuovere strategie di controllo sostenibili. L’attenzione è rivolta a soluzioni capaci di bilanciare la tutela della salute pubblica con la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. Negli ultimi anni, infatti, la crescita delle popolazioni di zanzare in ambito urbano e periurbano ha determinato non solo un peggioramento della qualità della vita, ma anche un aumento del rischio di diffusione delle arbovirosi. A ciò si aggiunge la criticità legata all’uso esclusivo di insetticidi, che può comportare effetti negativi sull’ecosistema, sulla salute umana e sugli insetti impollinatori, in particolare le api.

Il convegno propone quindi un approccio integrato secondo il modello One Health, che riconosce la stretta interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. In questa prospettiva diventa fondamentale il coinvolgimento coordinato di istituzioni, enti locali, professionisti sanitari, associazioni e cittadini, al fine di costruire strategie efficaci e condivise.

Nel corso dell’incontro interverranno numerosi esperti provenienti da diversi ambiti. Tra questi la Dr.ssa Marianna Denova di ATS Brianza, specialista in prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, il Dr. Rodolfo Veronesi del Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”, il Prof. Michele Mortarino dell’Università degli Studi di Milano e il Dr. Gabriele Cristini del Comune di Monza. Saranno inoltre presenti il Dr. Mattia Blonda e la Dr.ssa Larissa Meani dell’Associazione Apistica Apilombardia, Stefano Mandelli dell’Associazione Produttori Apistici della Provincia di Milano e il Dr. Giovanni Prestini del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza.

I lavori si concentreranno su alcuni temi centrali: la sorveglianza e la prevenzione delle arbovirosi, le strategie di controllo integrato delle zanzare, gli effetti ecotossicologici dei trattamenti insetticidi, le esperienze operative maturate a livello locale e il ruolo delle istituzioni e delle associazioni nella gestione del rischio sanitario.

L’evento è rivolto ad amministratori pubblici, operatori sanitari, veterinari, tecnici della prevenzione, imprese di disinfestazione, associazioni apistiche e a tutti i soggetti coinvolti nella gestione del territorio e della salute pubblica. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite il link indicato nella locandina ufficiale.

Con questa iniziativa, ATS Brianza ribadisce il proprio impegno nella promozione della prevenzione, della sostenibilità ambientale e della collaborazione tra i diversi attori del territorio, con l’obiettivo di affrontare in modo sempre più efficace le nuove sfide sanitarie emergenti.