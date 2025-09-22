Nella campagna precedente sono state somministrate 2.086.885 dosi, il numero più alto mai registrato in regione, con una copertura del 20% della popolazione, che sale al 25% nella fascia 2-6 anni e al 52% tra gli over 65.

Dal 1° ottobre 2025 prende il via in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, con l’obiettivo di superare i risultati record della stagione precedente e tutelare al meglio la salute dei cittadini. Nella campagna 2024/2025, infatti, sono state somministrate 2.086.885 dosi, il numero più alto mai registrato in regione, con una copertura vaccinale complessiva del 20% della popolazione, che sale al 25% nella fascia 2-6 anni e al 52% tra gli over 65.

Per quest’anno, Regione Lombardia ha previsto l’approvvigionamento di oltre 2,7 milioni di dosi, che saranno distribuite tra Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), farmacie, Unità di Offerta Socio-Sanitarie come RSA e centri vaccinali delle ASST.

Vaccinazioni antinfluenzali 2025/2026: al via in Lombardia dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre: priorità alle categorie a rischio per età, patologia o professione. Le ASST vaccineranno operatori sanitari, pazienti e donne in gravidanza. MMG e PLS potranno iniziare le somministrazioni ai propri assistiti.

Dal 13 ottobre: l’offerta si estende a tutta la popolazione, con possibilità di vaccinazione anche nelle farmacie (solo per gli over 18).

Dal 20 ottobre: i centri vaccinali delle ASST attiveranno la vaccinazione per adulti, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni. Per i bambini sarà disponibile il vaccino spray per via nasale.

Categorie raccomandate

La vaccinazione è raccomandata prioritariamente per:

Persone over 60 (nate nel 1965 e anni precedenti)

Donne in gravidanza o nel postpartum

Bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni

Persone tra i 18 e i 59 anni con patologie a rischio

Lungodegenti e familiari di soggetti fragili

Personale sanitario, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Protezione Civile, servizi essenziali, addetti al contatto con animali e donatori di sangue

Dal 13 ottobre, comunque, il vaccino sarà gratuito e disponibile per tutti i cittadini.

Campagna anti-RSV per i più piccoli

Contestualmente, partirà la campagna di immunizzazione anti-RSV (virus respiratorio sinciziale) per i bambini nati dal 1° aprile 2025, con 65.000 dosi di Beyfortus disponibili. Lo scorso anno, l’iniziativa ha raggiunto una copertura dell’81%, riducendo significativamente gli accessi in Pronto Soccorso (da 5.936 a 3.156) e i ricoveri (da 2.396 a 1.240).

“Il cronoprogramma che abbiamo predisposto – spiega l’assessore Bertolaso – ci consentirà di partire con ordine e rapidità, dando priorità ai più fragili già dal 1° ottobre e aprendo poi progressivamente l’offerta a tutta la popolazione. Si tratta di una campagna di prevenzione imponente, costruita sull’esperienza dello scorso anno e potenziata da una rete capillare di medici di famiglia, pediatri, farmacie e centri vaccinali. La Lombardia conferma così di voler essere all’avanguardia nella tutela della salute pubblica, affrontando con decisione una stagione influenzale che si preannuncia intensa”.