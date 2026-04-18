Una settimana interamente dedicata alla salute femminile si svolgerà dal 22 al 29 aprile in occasione dell’undicesima Giornata nazionale della salute della donna. L’iniziativa rientra nell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS e coinvolge numerosi presidi sanitari su tutto il territorio nazionale.

Tra le strutture aderenti figura anche l’ASST di Lecco, che partecipa con un programma ricco di servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi. L’obiettivo è promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e la sensibilizzazione sui temi della salute femminile.

In particolare, nelle diverse sedi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerte visite specialistiche, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi, rivolti alla popolazione femminile.

Una settimana dedicata alla salute della donna a Lecco

Le attività proposte dall’ASST di Lecco si inseriscono in una visione ampia e integrata della salute della donna, che coinvolge non solo le donne adulte ma anche preadolescenti e famiglie. Sono infatti previsti incontri informativi ed educativi finalizzati a promuovere consapevolezza, dialogo e corretti stili di vita fin dalle prime fasi della crescita.

Un ruolo centrale è affidato ai Consultori Familiari e alla Struttura Complessa di Oncologia, che hanno costruito un calendario di iniziative volto a garantire una presa in carico globale e centrata sulla persona, valorizzando ascolto, informazione e supporto continuo.

L’elenco completo dei servizi è disponibile sul sito della ASST di Lecco e sul portale dedicato www.bollinirosa.it, che permette la ricerca dei servizi per regione, provincia e area specialistica, oltre che sui canali social aziendali.

L’iniziativa si svolge anche sul territorio di Lecco, rafforzando il legame tra sanità locale e prevenzione.