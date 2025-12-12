Oltre 90 partecipanti hanno preso parte all’incontro dedicato alla dichiarazione di volontà alla donazione in occasione del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, si è svolto un webinar promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (ATS Brianza Lecco Monza), in collaborazione con il Coordinamento Regionale Trapianti, e con la partecipazione di AIDO Lombardia, Fondazione Trapianti e ASST Nord Milano. L’incontro, dedicato al tema della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti in occasione del rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE), era rivolto al personale degli uffici anagrafe dei Comuni del territorio e ha registrato un’ampia partecipazione e vivo interesse con più di 90 partecipanti.

Un “Sì” che salva vite: Ats Brianza in campo per la donazione di organi

ATS Brianza ha voluto organizzare questo momento di aggiornamento, concordato con il Collegio dei Sindaci, poiché la scelta della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto coinvolge in modo crescente i cittadini, soprattutto attraverso i Comuni, dal momento che molte delle dichiarazioni di volontà vengono raccolte in occasione del rilascio o rinnovo della CIE presso gli Uffici Anagrafe.

Per supportare gli operatori degli Uffici Anagrafe nello svolgimento di una funzione così importante e delicata, ATS Brianza ha organizzato il webinar intitolato “Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti: dichiara il tuo sì in Comune”, fornendo agli operatori competenze e indicazioni utili per gestire la comunicazione con i cittadini.

Il webinar è stato introdotto dal Dr. Aldo Bellini, Direttore Sanitario ATS Brianza, e dal Dr. Piccolo, del Coordinamento Regionale Trapianti DG Welfare. Sono seguiti gli interventi del Dr. Sacchi, Coordinamento Regionale Procurement AREU, che ha presentato i dati generali sull’attività del Coordinamento Regionale Trapianti in Lombardia, e della Dr.ssa Romana Riso, referente per le attività di donazione di organi e tessuti ATS Brianza, che ha fornito un report sulle attività di dichiarazione al Comune nell’Area ATS Brianza.

In seguito, il Dr. Vesconi, Fondazione Trapianti, ha spiegato l’utilizzo dei moduli informativi del Centro Nazionale Trapianti; il Dr. Sartor, AIDO, ha sottolineato il ruolo delle associazioni di volontariato nella promozione della cultura del dono; infine, il Dr. Costagliola, ASST Nord Milano, ha illustrato il modello di formazione degli uffici anagrafe presso i rispettivi Comuni.