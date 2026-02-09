L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Lecco e Monza) informa i cittadini in merito alle agevolazioni previste per il pagamento dei ticket sanitari non versati, in applicazione dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 20 del 31 dicembre 2025.
Le disposizioni riguardano i cittadini che hanno ricevuto un accertamento o un’ordinanza-ingiunzione a seguito della fruizione indebita di prestazioni sanitarie in regime di esenzione, in assenza dei requisiti previsti per le esenzioni E01, E02, E03, E04, E05, E12, E14 ed E15.
Ticket sanitari non pagati: ecco cosa fare
I cittadini che hanno ricevuto entro il 31 dicembre 2025 un verbale di accertamento per indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, relativa all’anno 2020, possono beneficiare di importanti agevolazioni.
In particolare, sarà possibile procedere al pagamento del ticket dovuto, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 316-ter, secondo comma, del Codice Penale.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2026. In caso di mancato pagamento entro tale termine, ATS Brianza procederà alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione e, se necessario, all’avvio delle procedure per il recupero coattivo degli importi tramite il sistema TS.
Nota importante: i cittadini interessati possono richiedere, anche telefonicamente, l’emissione di un nuovo bollettino PagoPA con la decurtazione dell’importo relativo alla sanzione.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Esenzioni al numero 0341 482512, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, oppure scrivere all’indirizzo email esenzioni@ats-brianza.it.
Ordinanza di ingiunzione
Per coloro che hanno ricevuto un’ordinanza-ingiunzione entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il termine ultimo per il pagamento è differito al 31 dicembre 2026.
Decorso inutilmente tale termine, ATS Brianza procederà agli atti necessari per il recupero coattivo degli importi indicati nelle ordinanze di ingiunzione notificate.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Struttura Complessa Affari Generali e Legali all’indirizzo email affari.generali.legali@ats-brianza.it.