Ats Brianza ha reso noto oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, che nei prossimi giorni inizierà la notifica dei verbali per chi ha usufruito indebitamente dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario relativo all’anno 2020.

Ticket non pagati? Ats Brianza invia i primi verbali

L’Agenzia della provincia di Lecco e di quella di Monza precisa che i verbali saranno spediti esclusivamente tramite raccomandata verde con avviso di ricevimento e non via e-mail o altri strumenti digitali. Questa modalità è particolarmente importante in seguito ai recenti casi di phishing che hanno coinvolto sistemi privati. Si invita quindi a prestare attenzione a eventuali messaggi sospetti che richiedano pagamenti tramite canali non ufficiali.

Chi non intende più usufruire dell’esenzione già autocertificata è invitato a revocare tempestivamente la propria posizione presso lo sportello “Scelta e Revoca” dell’ASST competente o tramite il fascicolo sanitario elettronico, evitando così future notifiche.

Per chiarimenti sui verbali o sulla procedura di contestazione è possibile contattare l’Ufficio Controllo Esenzioni al numero 0341/482512 (dal lunedì al venerdì, 9:00-12:30) o via e-mail a esenzioni@ats-brianza.it