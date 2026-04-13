Dal 24 al 30 aprile 2026 si celebra la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione vaccinale e della tutela della salute pubblica.

Sul territorio, ATS Brianza, ASST Brianza, ASST Lecco e le farmacie locali collaborano per promuovere numerose attività dedicate ai cittadini, con particolare attenzione alla fascia over 65, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle vaccinazioni e aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione.

Settimana Mondiale delle Vaccinazioni 2026: le iniziative a Lecco e in Brianza

In particolare, ATS Brianza e le farmacie del territorio promuovono la vaccinazione antipneumococcica attraverso open day vaccinali, accesso libero per i cittadini over 65 e momenti di counseling informativo. Sono previste anche sedute vaccinali straordinarie con aperture dedicate al di fuori del consueto orario di servizio.

Hanno aderito numerose farmacie del territorio, tra cui: Farmacia Manzoni (Monza), Farmacia Piva (Caponago), Farmacia Robbiano (Giussano), Farmacia De’ Medici (Cesano Maderno), Farmacia Ariani (Biassono), Farmacia Ranieri (Ronco Briantino), Farmacia S. Antonio (Valmadrera e La Valletta Brianza), Farmacia Moretti (Monza), Farmacia Masera S. Valeria (Seregno), Farmacia S. Benedetto (Seregno), Farmacia Paina (Giussano), Farmacia Brianza (Garbagnate Monastero), Farmacia Piccaluga (Desio) e Farmacia Dante (Cesano Maderno).

Anche ASST Lecco partecipa all’iniziativa con l’attivazione di ambulatori vaccinali aggiuntivi. Presso il centro vaccinale di Lecco, venerdì 24 aprile, saranno disponibili vaccinazioni contro Herpes Zoster e Pneumococco per gli over 65, su prenotazione tramite il Centro Unico Vaccinazioni o attraverso il portale regionale Prenota Salute: Https://prenotasalute.regione. lombardia.it .

Nella sede di Merate, invece, saranno offerte tutte le vaccinazioni in età adulta su prenotazione.

Parallelamente, ASST Brianza ha previsto un potenziamento dell’attività vaccinale con l’incremento degli slot disponibili per i cittadini over 65. Le sedi coinvolte saranno i centri vaccinali di Lissone, Carate Brianza, Seveso, Seregno, Usmate, Muggiò, Limbiate, Monza e Brugherio, con accesso su prenotazione tramite il seguente portale: https://sv.asst-brianza.it/

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per ribadire il valore dei vaccini nella prevenzione delle malattie e nella protezione della salute pubblica, soprattutto delle fasce più fragili. La collaborazione tra istituzioni sanitarie e farmacie conferma l’importanza di un lavoro di rete per promuovere la cultura della prevenzione.