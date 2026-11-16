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Un nuovo strumento digitale per rendere più semplice l’accesso alla prevenzione oncologica. Ats Brianza (Lecco e Monza Brianza) ha attivato il Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening, una piattaforma online che consente agli assistiti di gestire direttamente alcune operazioni legate ai programmi di screening, senza dover ricorrere ai tradizionali canali di contatto.

Screening oncologici, nuovo portale digitale di Ats Brianza: appuntamenti e inviti si gestiscono online

Il servizio permette innanzitutto di prenotare o modificare un appuntamento di primo livello per gli screening mammografici e citologici. Per quanto riguarda lo screening del colon-retto, è invece possibile riattivare un invito scaduto e procedere con il percorso di prevenzione. Attraverso il portale si possono inoltre aggiornare i propri recapiti e consultare o scaricare i materiali informativi relativi ai diversi programmi.

L’iniziativa punta a favorire una maggiore adesione agli screening oncologici, fondamentali per individuare precocemente alcune delle patologie tumorali più diffuse. Una modalità di accesso più rapida e flessibile, che consente di gestire gli appuntamenti in autonomia e di mantenere aggiornati i propri dati di contatto.

«Gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti più efficaci di sanità pubblica perché consentono di individuare precocemente eventuali lesioni o tumori in fase iniziale, quando le possibilità di trattamento e guarigione sono maggiori. Per questo motivo è fondamentale favorire l’adesione della popolazione ai programmi di screening organizzati, che sono gratuiti e basati su evidenze scientifiche consolidate. Con l’attivazione del Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening vogliamo rendere il cittadino sempre più protagonista del proprio percorso di prevenzione, offrendo uno strumento semplice, accessibile e immediato per gestire appuntamenti, aggiornare i propri recapiti e mantenere un contatto diretto con i servizi. Ridurre gli ostacoli organizzativi e facilitare l’accesso agli screening significa aumentare le opportunità di diagnosi precoce e contribuire concretamente alla tutela della salute della nostra comunità», sottolinea il direttore sanitario di Ats Brianza Aldo Bellini.

Il nuovo servizio si inserisce nel percorso di digitalizzazione promosso da Regione Lombardia e ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai programmi di prevenzione, riducendo i tempi di gestione delle richieste e rendendo più efficace la comunicazione tra cittadini e servizi sanitari.

Per accedere alla piattaforma è possibile collegarsi direttamente al Portale di Accesso del Cittadino ai servizi di Screening.