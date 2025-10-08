Screening mammografico: il programma di ATS Brianza per la prevenzione del tumore alla mammella

<b>Comune: </b>LeccoOttobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile e, anche quest’anno, ATS Brianza promuove sul territorio i programmi di screening per la prevenzione dei tumori, con particolare attenzione allo screening mammografico.

I programmi di screening rappresentano uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori: individuare la malattia in uno stadio iniziale consente interventi tempestivi, migliori prospettive di guarigione e una significativa riduzione della mortalità.

Tra i principali programmi di ATS Brianza, attivi nelle province di Monza e Lecco, troviamo:

Screening per il tumore della mammella

Screening per il tumore del colon retto

Screening per il tumore della cervice uterina

Screening per il tumore della prostata

Lo screening mammografico

Avviata nel 1999, la campagna di screening mammografico è rivolta alle donne tra i 45 e i 74 anni. L’invito a partecipare viene spedito direttamente dal Centro Screening di ATS:

annuale per le donne di età 45-49 anni

biennale per le donne di età 50-74 anni

Secondo i dati del 2023, oltre 95.000 inviti sono stati inviati, con un’adesione del 79%. Tra queste, 3.136 donne sono state richiamate per approfondimenti, e 229 hanno ricevuto una diagnosi di malignità, confermando quanto sia cruciale aderire a questi programmi per una diagnosi precoce e trattamenti tempestivi.

Il cancro alla mammella colpisce circa una donna su otto nel corso della vita ed è il tumore più frequente nel genere femminile. Grazie ai progressi nella ricerca e nella diagnostica, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’87% negli ultimi vent’anni.

Un appello alla prevenzione

“È fondamentale non mancare a questo importante appuntamento con la propria salute. Aderite con fiducia: lo screening può salvare la vita!”, sottolinea Paola Palmieri, Direttore Generale di ATS Brianza.

Per tutte le iniziative di sensibilizzazione programmate sul territorio, con indicazioni su sedi e orari, è possibile consultare la news sul sito di ATS Brianza: Ottobre, mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile. Durante tutto il mese, i canali social dell’Agenzia ospiteranno materiali informativi, video e aggiornamenti utili per tutte le donne.