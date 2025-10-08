Screening mammografico: il programma di ATS Brianza per la prevenzione del tumore alla mammella

<b>Comune: </b>LeccoOttobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile e, anche quest’anno, ATS Brianza promuove sul territorio i programmi di screening per la prevenzione dei tumori, con particolare attenzione allo screening mammografico.
I programmi di screening rappresentano uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori: individuare la malattia in uno stadio iniziale consente interventi tempestivi, migliori prospettive di guarigione e una significativa riduzione della mortalità.
Tra i principali programmi di ATS Brianza, attivi nelle province di Monza e Lecco, troviamo:
-
Screening per il tumore della mammella
-
Screening per il tumore del colon retto
-
Screening per il tumore della cervice uterina
-
Screening per il tumore della prostata
Lo screening mammografico
Avviata nel 1999, la campagna di screening mammografico è rivolta alle donne tra i 45 e i 74 anni. L’invito a partecipare viene spedito direttamente dal Centro Screening di ATS:
-
annuale per le donne di età 45-49 anni
-
biennale per le donne di età 50-74 anni
Secondo i dati del 2023, oltre 95.000 inviti sono stati inviati, con un’adesione del 79%. Tra queste, 3.136 donne sono state richiamate per approfondimenti, e 229 hanno ricevuto una diagnosi di malignità, confermando quanto sia cruciale aderire a questi programmi per una diagnosi precoce e trattamenti tempestivi.
Il cancro alla mammella colpisce circa una donna su otto nel corso della vita ed è il tumore più frequente nel genere femminile. Grazie ai progressi nella ricerca e nella diagnostica, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’87% negli ultimi vent’anni.
Un appello alla prevenzione
“È fondamentale non mancare a questo importante appuntamento con la propria salute. Aderite con fiducia: lo screening può salvare la vita!”, sottolinea Paola Palmieri, Direttore Generale di ATS Brianza.
Per tutte le iniziative di sensibilizzazione programmate sul territorio, con indicazioni su sedi e orari, è possibile consultare la news sul sito di ATS Brianza: Ottobre, mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile. Durante tutto il mese, i canali social dell’Agenzia ospiteranno materiali informativi, video e aggiornamenti utili per tutte le donne.