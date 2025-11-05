“La mozione approvata ieri, martedì 4 novembre 2025, dal Consiglio regionale rappresenta un passo importante per il riconoscimento del valore e dell’impegno dei 32mila operatori della sanità privata accreditata in Lombardia, tra cui molti professionisti lecchesi che ogni giorno garantiscono cure di qualità ai cittadini”. Così il sottosegretario regionale della Lega, Mauro Piazza, commenta l’approvazione all’unanimità della mozione per il rinnovo del contratto collettivo del comparto sanità privata per i bienni 2020-2022 e 2022-2024, promossa dal collega leghista Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli e primo firmatario del provvedimento.

Sanità privata, Piazza: “Un segnale concreto per i lavoratori lombardi”

“Il sistema sanitario lombardo – sottolinea Piazza – è da anni un modello complesso e integrato, nel quale operano soggetti pubblici e privati accreditati o autorizzati nell’ambito del Servizio Sociosanitario Regionale (SSR), garantendo ai cittadini l’accesso a cure di elevata qualità e a percorsi di assistenza efficaci. Con questa mozione abbiamo voluto dare una risposta concreta ai lavoratori del comparto sanitario privato accreditato in Lombardia, in particolare a infermieri, professionisti sanitari e personale amministrativo, che dopo tanti anni meritano un riconoscimento anche sul piano retributivo. Con questo atto ribadiamo la volontà della Regione Lombardia di favorire un accordo tra le parti datoriali e sindacali, per sbloccare un contratto fermo dal 2019. Grazie alla solidità del Fondo Sanitario Regionale e a una gestione oculata delle risorse, siamo in grado di garantire condizioni migliori e sostenere un aumento salariale per gli operatori della sanità privata lombarda”.

Un passo importante, quello compiuto dal Consiglio regionale, secondo il sottosegretario lecchese.

“In un momento in cui il personale sanitario è sottoposto a grandi pressioni – conclude Piazza – questa mozione è un segnale concreto di attenzione e rispetto verso chi, ogni giorno, si prende cura dei cittadini lombardi. Regione Lombardia continuerà a essere al fianco dei lavoratori e delle strutture che rendono possibile un servizio sanitario efficiente e di qualità, anche nel nostro territorio lecchese”.