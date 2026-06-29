Sanità Lecco: Regione Lombardia investe 2,3 milioni in ASST e 370mila euro in ATS Brianza per digitalizzazione e innovazione sanitaria

Regione Lombardia investe nell’innovazione e nel rafforzamento della sanità pubblica. Con il nuovo provvedimento approvato dalla Giunta regionale prosegue il percorso di razionalizzazione dei costi degli enti sociosanitari, destinando nuove risorse all’evoluzione dei servizi, al miglioramento dell’accessibilità e della qualità delle prestazioni erogate, nonché all’ammodernamento e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, commentando gli stanziamenti destinati al territorio lecchese.

Lecco: Regione Lombardia investe 2,3 milioni in ASST e 370mila euro in ATS Brianza per digitalizzazione e innovazione sanitaria

Nel dettaglio, all’ASST di Lecco sono assegnati complessivamente 2.319.375 euro. Di questi, 1.435.039 euro sono destinati all’acquisizione di nuove apparecchiature informatiche in sostituzione dei contratti di noleggio e leasing, consentendo così di modernizzare le infrastrutture tecnologiche aziendali e, allo stesso tempo, di razionalizzare la spesa nel medio-lungo periodo. Altri 884.336 euro finanzieranno l’attivazione dei servizi di Digital Pathology, un investimento strategico che consentirà di digitalizzare l’intero percorso diagnostico dell’Anatomia Patologica.

A queste risorse si aggiungono 370.108 euro destinati all’ATS Brianza per il rinnovo delle apparecchiature informatiche, a conferma dell’impegno di Regione Lombardia nel sostenere il percorso di innovazione tecnologica dell’intero sistema sociosanitario.

“Si tratta di un investimento particolarmente significativo – sottolinea Mauro Piazza – perché permetterà all’ASST di Lecco di compiere un ulteriore salto di qualità nella diagnostica anatomopatologica attraverso la digitalizzazione dei vetrini e la refertazione digitale. L’innovazione tecnologica migliorerà l’efficienza dei processi clinici, favorirà la condivisione delle informazioni tra gli specialisti e contribuirà a ridurre i tempi diagnostici, con benefici concreti per i pazienti”.

Le risorse dedicate alla Digital Pathology finanzieranno l’acquisto di nuove apparecchiature specialistiche, tra cui cappe per anatomia patologica dotate di sistemi per l’acquisizione delle immagini macroscopiche, microtomi semiautomatici, una centralina per l’inclusione manuale dei campioni, un coloratore montavetrini, uno scanner di backup, monitor ad alta risoluzione e sistemi di archiviazione digitale dei vetrini.

“Questi investimenti confermano la grande attenzione di Regione Lombardia verso una sanità sempre più moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata – conclude il Sottosegretario Piazza –. L’obiettivo è garantire servizi migliori ai cittadini, supportare il lavoro degli operatori sanitari e consolidare l’eccellenza delle strutture ospedaliere lecchesi.”