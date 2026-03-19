La provincia di Lecco compie un passo importante verso la costruzione di una medicina di territorio moderna ed efficiente. A partire dal 23 marzo 2026, diversi servizi di Continuità Assistenziale (ex-Guardia medica) saranno trasferiti all’interno delle Case di Comunità del territorio, in linea con quanto previsto dal DM 77/2022, che definisce modelli e standard organizzativi delle nuove strutture sanitarie locali.

Provincia di Lecco: più medici nelle Case di Comunità e riattivata la Guardia Medica Turistica

Le Case di Comunità coinvolte in questo riassetto saranno quelle di Bellano (su questo fronte non sono mancate le polemiche per il trasferimento della Guardia Medica di Mandello) , Calolziocorte, Lecco e Oggiono. Inoltre, presso la Casa di Comunità di Olgiate Molgora sarà attivata una nuova postazione, portando il numero complessivo di sedi operative da otto a nove, e a dieci considerando la postazione di Premana durante i fine settimana.

Secondo l’ASST di Lecco, «questa riorganizzazione non rappresenta solo un obbligo previsto dal PNRR, ma è un passo necessario per garantire la presenza continuativa di un medico all’interno di ciascuna Casa di Comunità, per l’intera giornata e per 365 giorni all’anno».

Nuove sedi del Servizio di Continuità Assistenziale

Dal 23 marzo 2026, le nuove sedi operative saranno:

Bellano – Via Carlo Alberto, 25, c/o Casa di Comunità

Calolziocorte – Corso Bergamo, 1, c/o Casa di Comunità

Lecco – Via Ghislanzoni, 9, c/o Casa di Comunità

Oggiono – Via Bachelet, 8, c/o Casa di Comunità

Le sedi già esistenti e che rimarranno invariate sono:

Casatenovo – Via Monteregio, 15, c/o Casa di Comunità

Colico – Via Confine, 6, c/o Croce Rossa Italiana

Introbio – Località Sceregalli, c/o Casa di Comunità

Merate – Largo Beato Leopoldo Mandic, 1, c/o Casa di Comunità

Premana – Via Vittorio Emanuele II, 13

Assistenza continua, anche nei giorni festivi

Il servizio di Continuità Assistenziale garantirà un riferimento certo alla popolazione nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi. L’accesso agli ambulatori sarà possibile tramite chiamata al 116117, mentre le visite ambulatoriali tramite la Centrale NEA 116117 saranno garantite tutti i giorni dalle 20:00 alle 24:00 e, nei festivi e prefestivi, dalle 08:00 alle 24:00. Le visite domiciliari saranno attive ogni giorno dalle 20:00 alle 08:00, e per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi.

«Grazie a questa riorganizzazione, possiamo finalmente offrire un servizio stabile e continuativo, anche ai turisti che visitano il nostro territorio», sottolinea l’ASST di Lecco. In particolare, sarà riattivata la Guardia Medica Turistica diurna, sospesa dal 2020 a causa dell’emergenza Sars-CoV-2, garantendo assistenza sanitaria anche nei periodi di maggiore afflusso di visitatori.

Un servizio per tutti, residenti e turisti

Con il nuovo modello organizzativo, la provincia di Lecco rafforza la propria rete sanitaria territoriale, assicurando che ogni cittadino possa contare su un medico di riferimento per tutta la giornata, 365 giorni all’anno. «Questo assetto innovativo consente di unire la medicina di prossimità con la capacità di risposta alle emergenze turistiche, un aspetto fondamentale per un territorio come il nostro», aggiunge l’ASST.

In questo modo, le Case di Comunità diventano veri e propri punti di riferimento, in grado di rispondere sia alle esigenze quotidiane dei residenti sia alle necessità straordinarie dei visitatori, con un servizio strutturato e facilmente accessibile tramite il numero 116117.