ATS Brianza (Lecco e Monza) ha attivato un nuovo servizio di promemoria tramite SMS rivolto alle donne invitate a partecipare allo screening mammografico. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno per il potenziamento dei programmi di prevenzione e per favorire una maggiore partecipazione agli esami gratuiti offerti dal Servizio Sanitario.

Il messaggio viene inviato nei giorni precedenti l’appuntamento e ha esclusivamente la funzione di ricordare data, orario e sede dell’esame, già comunicati in precedenza tramite lettera d’invito inviata al domicilio o concordati con il call center.

Promemoria via SMS per lo screening mammografico: ATS Brianza rafforza la prevenzione

L’obiettivo del nuovo servizio è facilitare l’accesso agli screening e ridurre il numero di mancate presentazioni, contribuendo così a migliorare l’efficacia complessiva dei percorsi di prevenzione.

ATS Brianza ricorda inoltre che il messaggio ricevuto è una comunicazione ufficiale e riguarda esclusivamente un appuntamento già programmato.

Per evitare possibili truffe o fraintendimenti, è importante riconoscere le caratteristiche dell’SMS ufficiale: si tratta di un semplice promemoria, non richiede alcun pagamento, non contiene link, non chiede dati personali, bancari o sanitari e non richiede l’invio di password, codici OTP o altre informazioni riservate.

In caso di necessità, come modifiche o disdette dell’appuntamento, i cittadini possono contattare il Call center Screening al numero 039 8450020 oppure utilizzare il modulo online disponibile sul sito di ATS Brianza.

«La prevenzione è uno strumento fondamentale per la tutela della salute. Con questo servizio vogliamo offrire un ulteriore supporto per ricordare gli appuntamenti e favorire la partecipazione ai programmi di screening», sottolinea ATS Brianza.

Partecipare agli screening significa prendersi cura di sé attraverso percorsi di prevenzione efficaci, gratuiti e fondamentali per la diagnosi precoce.