Grazie alla rete di sorveglianza epidemiologica attiva sul territorio regionale, è stato individuato in Lombardia il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

Primo caso europeo di influenza H9: indagine epidemiologica di Ats Brianza

Regione Lombardia ha subito attivato le procedure di coordinamento con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per garantire il massimo rigore nella gestione del caso e nel monitoraggio dei contatti.

“Il paziente – ha aggiunto l’assessore – è attualmente ricoverato in isolamento all’Ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al trattamento per l’infezione virale, l’equipe medica sta gestendo altre patologie concomitanti di cui il soggetto soffre. L’indagine epidemiologica è stata condotta tempestivamente da ATS Brianza (Monza Lecco), mentre le analisi molecolari che hanno permesso l’esatta individuazione del virus sono state eseguite dall’Università Statale di Milano e confermate dal Centro Regionale Malattie Infettive (composto dalla DG Welfare – UO Prevenzione di Regione Lombardia, ASST Fatebenefratelli-Sacco e San Matteo di Pavia) e dall’ISS”.

Secondo le dichiarazioni di Guido Bertolaso, “l’individuazione del primo caso europeo di influenza H9 in Lombardia non deve essere motivo di allarme per la popolazione, ma è la prova tangibile che la nostra macchina della prevenzione funziona con estrema precisione. Abbiamo agito con grande tempestività”.