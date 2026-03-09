Ospedali: riparte il servizio navetta tra Lecco e Merate

Dal 16 marzo navetta attiva tra Merate e Lecco: collegamenti rapidi tra ospedali e Case di Comunità per facilitare l’accesso alle cure

E’ ufficiale: riparte il servizio navetta tra l’Ospedale di Merate e quello di Lecco. Lunedì 16 marzo 2026 sarà riattivato da ASST Lecco, in collaborazione con il Comune di Merate e l’Ambito Distrettuale di Merate, il servizio di navetta che collega l’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate e l’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. Il servizio sarà attivo fino a settembre 2026 (con sospensione nel mese di agosto) e nasce con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure sanitarie per i cittadini del territorio.

La sperimentazione, resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e al contributo di Elemaster e Novatex, sarà attiva dal lunedì al venerdì e prevede collegamenti tra i due presidi in orari pensati per coincidere con le fasce più richieste per visite ed esami.

Il servizio sarà effettuato con un mezzo da otto posti più autista, attrezzato anche per il trasporto di persone con disabilità in carrozzina.

Un elemento di particolare innovazione del progetto è l’introduzione di fermate intermedie lungo il percorso, con l’obiettivo di intercettare un bacino di utenza più ampio e valutare concretamente la domanda di mobilità sanitaria sul territorio. Questa fase sperimentale permetterà infatti di raccogliere dati utili per valutare l’eventuale stabilizzazione e potenziamento del servizio in futuro.

Le partenze dall’Ospedale di Merate sono previste alle 7:00, 10:00, 14:00 e 16:00, mentre dall’Ospedale di Lecco alle8:00, 11:00, 15:00 e 17:00. La programmazione consente di coprire l’intero arco della giornata, facilitando sia l’accesso alle prestazioni mattutine sia a quelle pomeridiane.

L’uso del servizio di navetta prevede una tariffa di 3 euro a tratta, con prenotazione obbligatoria entro le 14.00 del giorno precedente alla corsa. La prenotazione può essere effettuata presso gli sportelli aziendali dell’ASST di Lecco o tramite il numero unico aziendale 0341 253000 (digitando 1).

Il pagamento del servizio potrà essere effettuato agli sportelli dell’ASST di Lecco oppure tramite il sistema PagoPA (entro il giorno precedente all’utilizzo della navetta).

“La ripartenza del servizio navetta rappresenta un passo significativo per agevolare gli spostamenti tra gli ospedali di Merate e Lecco – commenta Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco – Rispetto alla precedente esperienza, la principale novità è l’introduzione di percorsi in entrambe le direzioni: anche l’Ospedale di Merate ospita infatti specialità e servizi specifici che sono stati concentrati in questo presidio, e per i quali è prevedibile che alcuni pazienti provenienti dal territorio di Lecco possano avere necessità di recarsi lì. Il fatto di prevedere delle tappe intermedie anche nelle Case di Comunità, permette inoltre l’accesso a diversi punti di offerta della nostra ASST. Ringrazio sia le aziende benefattrici che il Comune di Merate per il grande impegno profuso per la riattivazione della navetta”.

“L’avvio della navetta di collegamento tra gli ospedali di Merate e Lecco rappresenta un passo importante per tutto il nostro territorio – aggiunge Mattia Salvioni, sindaco di Merate – Questo servizio, a cui il Comune di Merate ha lavorato a stretto contatto con ASST Lecco per il suo riavvio, non solo mette in connessione due presidi ospedalieri fondamentali, ma collega anche le Case di Comunità di Olgiate Molgora e Olginate e diverse fermate intermedie lungo il percorso, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per molti cittadini. Un sentito ringraziamento va alle aziende Elemaster e Novatex per aver contribuito in modo determinante alla realizzazione di questo progetto, alla Fondazione Comunitaria del Lecchese per il prezioso sostegno e ad ASST, insieme al direttore Trivelli, per aver creduto e investito in questa fase sperimentale di sei mesi. L’auspicio e l’invito sono che tutta la cittadinanza possa utilizzare al meglio questa opportunità durante il periodo di sperimentazione: solo con una partecipazione concreta sarà possibile trasformare questa navetta in un servizio strutturale e stabile per il nostro territorio”.

“La riattivazione della navetta tra l’Ospedale Merate e l’Ospedale Lecco rappresenta un segnale importante dell’efficacia dei confronti che ci sono stati in questi ultimi anni fra la parte di gestione sociale del territorio e quella sanitaria: il confronto tra i Comuni, l’ASST di Lecco e gli Ambiti Distrettuali, già condotto nel corso della composizione dei Piani di sviluppo del polo territoriale e dei Piani di Zona. È inoltre un segnale di attenzione che l’intero territorio, anche nella sua parte economica e imprenditoriale, continua a porre sul sistema ospedaliero e sui suoi servizi” chiosa Fabio Crippa, Presidente Ambito Distrettuale di Merate.