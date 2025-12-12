Ospedali di Lecco e Merate: eccellenza “a misura di donna”

Anche quest’anno, gli ospedali di Lecco e Merate si confermano strutture attente e a misura di donna. Fondazione Onda ETS, da vent’anni promotrice di un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027 all’ASST di Lecco. In totale, la struttura ha ricevuto quattro Bollini Rosa, due per l’ospedale “Alessandro Manzoni” e due per il “San Leopoldo Mandic”.

Gli ospedali di Lecco e Merate confermano la loro attenzione alla salute femminile: assegnati i Bollini Rosa 2026-2027

Il Bollino Rosa è un riconoscimento biennale attribuito da Fondazione Onda ETS dal 2007 agli ospedali che si distinguono per servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche per le patologie comuni a uomini e donne, affrontate attraverso percorsi ospedalieri ‘in ottica di genere’.

Gli ospedali premiati, che oggi sono 370 in tutta Italia, acquisiscono un valore distintivo nel panorama sanitario nazionale, entrando a far parte di una rete virtuosa riconosciuta a livello istituzionale. Questa rete si contraddistingue per l’impegno nel rispondere alle esigenze di salute delle donne e per il supporto offerto nella scelta consapevole del percorso di cura più adatto.

Con questo riconoscimento, l’ASST di Lecco conferma il suo ruolo di riferimento per la salute femminile nel territorio, offrendo servizi qualificati e innovativi che rispondono alle esigenze delle donne in tutte le fasi della vita.