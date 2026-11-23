Finanziamento all’ASST per riqualificare le strutture, acquistare apparecchiature elettromedicali, rafforzare la sicurezza e realizzare i nuovi laboratori di Galenica Clinica. Piazza e Zamperini: «Investimenti concreti per migliorare i servizi ai cittadini»

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Sette milioni e 278mila euro per ammodernare gli ospedali di Lecco e Merate, rinnovare le apparecchiature sanitarie, rafforzare la sicurezza e realizzare nuovi laboratori. È il finanziamento assegnato da Regione Lombardia all’ASST di Lecco nell’ambito del programma regionale di investimenti in sanità, con risorse destinate a intervenire sulle strutture ospedaliere e sulle dotazioni tecnologiche dei due presidi.

Ospedali di Lecco e Merate, 7,28 milioni per ammodernamento e nuove tecnologie

Il piano si articola in tre principali ambiti. La prima assegnazione, pari a 1 milione e 435mila euro, servirà per lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture e delle dotazioni tecnologiche sanitarie.

Altri 2 milioni e 500mila euro sono destinati all’acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali per l’ospedale di Lecco. Le risorse consentiranno di integrare le tecnologie già disponibili e sostituire quelle ormai obsolete, aggiornando gli strumenti a disposizione di medici e operatori sanitari.

La quota di 3 milioni e 343mila euro riguarda invece interventi specifici nei due ospedali. A Lecco sono previsti 862mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto antintrusione, l’installazione di un sistema per il controllo degli accessi, la riorganizzazione logistica delle aree destinate a magazzini e parcheggi e la riqualificazione degli impianti elettrici, compresa la cabina elettrica.

Per l’ospedale di Merate sono stati stanziati 481mila euro per la schermatura della sala operatoria. Sempre a Lecco andranno invece 2 milioni di euro per realizzare i nuovi laboratori di Galenica Clinica, comprese le opere strutturali e le apparecchiature necessarie.

A sottolineare la portata dell’investimento è il sottosegretario regionale Mauro Piazza: «Queste risorse rappresentano un investimento importante per la sanità lecchese e confermano l’attenzione di Regione Lombardia verso le esigenze delle strutture sanitarie del nostro territorio. Si tratta di interventi concreti che consentiranno di migliorare gli ospedali, rafforzare la sicurezza e mettere a disposizione tecnologie più moderne, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini».

Piazza richiama anche l’importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate al personale sanitario: «La qualità della sanità dipende anche dalla capacità di garantire ambienti di lavoro adeguati e strumenti all’avanguardia a medici, infermieri e a tutti gli operatori sanitari. Investire nelle strutture significa sostenere concretamente il lavoro di chi ogni giorno si prende cura dei pazienti».

Tra gli interventi più significativi, il sottosegretario evidenzia in particolare i nuovi laboratori e il rinnovo delle apparecchiature: «Tra gli interventi più significativi voglio sottolineare i 2 milioni di euro destinati alla realizzazione dei nuovi laboratori di Galenica Clinica e i 2,5 milioni per le apparecchiature elettromedicali. Investimenti che consentono all’ASST di Lecco di sviluppare ulteriormente le proprie capacità e di rafforzare il ruolo dei suoi presidi nella rete sanitaria lombarda».

Sulla stessa linea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che ringrazia l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e il direttore generale dell’ASST di Lecco Marco Trivelli per il lavoro svolto: «È un investimento importante che dimostra l’attenzione di Regione Lombardia verso la sanità del nostro territorio. Parliamo di risorse che si tradurranno in interventi concreti: strutture più moderne, nuove tecnologie a disposizione dei professionisti sanitari, maggiore sicurezza e nuovi servizi. Voglio ringraziare l’Assessore Regionale al Welfare Guido Bertolaso per il lavoro e l’attenzione riservati alla sanità lombarda e il Direttore Generale dell’ASST di Lecco Marco Trivelli per il lavoro di programmazione e sviluppo degli interventi. Investire sugli ospedali significa migliorare le condizioni di lavoro di medici e operatori sanitari e, soprattutto, offrire ai cittadini risposte e servizi sempre più qualificati».