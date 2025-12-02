La Lombardia ha raggiunto un importante traguardo nella campagna vaccinale contro l’influenza: al 30 novembre 2025 sono stati somministrati 2.002.167 vaccini, superando di 65.000 dosi il dato registrato nello stesso periodo del 2024.

Lombardia: superata quota 2 milioni di vaccinazioni antinfluenzali

La distribuzione delle vaccinazioni mostra come il maggior contributo sia arrivato dai medici di medicina generale, con 1.086.204 dosi somministrate, seguiti dai pediatri di libera scelta con 223.293 vaccini, dalle farmacie con 422.810 somministrazioni, e dalle RSA e strutture socio-sanitarie con 59.805. Il restante è stato distribuito tra centri vaccinali e ospedali.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha commentato:

“Quest’anno abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo solo a metà della campagna e possiamo ancora crescere grazie al lavoro di squadra”.

Bertolaso ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni sanitarie, medici di famiglia, pediatri, farmacie e altri professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, così come la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione. Fondamentale è anche la registrazione tempestiva delle vaccinazioni, che consente di avere dati aggiornati in tempo reale sullo stato vaccinale della popolazione.

Secondo l’assessore, in Europa si osserva una circolazione influenzale più precoce rispetto alle stagioni precedenti, con contagi che colpiscono soprattutto i bambini nelle prime fasi della stagione. Bertolaso ha quindi ricordato l’importanza di non abbassare la guardia e di continuare a vaccinarsi.

La vaccinazione resta il metodo più efficace per proteggere se stessi e i propri cari, in particolare le persone più fragili. I cittadini lombardi possono vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, oppure prenotando online nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti al seguente link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.