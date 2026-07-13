L’Associazione Luca Coscioni amplia il servizio del Numero Bianco: informazioni e supporto per far valere il diritto a ricevere prestazioni sanitarie entro i tempi indicati dalla prescrizione medica.

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Nel pieno dell’emergenza legata alle liste d’attesa della sanità lombarda, arriva un nuovo strumento di supporto per i cittadini. Da oggi il Numero Bianco dell’Associazione Luca Coscioni amplia infatti il proprio servizio, offrendo informazioni e orientamento anche a chi si trova ad attendere troppo a lungo una visita specialistica o un esame diagnostico rispetto ai tempi previsti dalla prescrizione medica.

Liste d’attesa Lombardia, numero gratuito per ottenere visite ed esami nei tempi previsti

La Lombardia è infatti tra le regioni che registrano le maggiori criticità sul fronte delle liste d’attesa. Una situazione che coinvolge ogni giorno migliaia di persone, molte delle quali ignorano di avere la possibilità di chiedere una soluzione alternativa quando la prestazione sanitaria viene fissata oltre i termini massimi previsti.

Ogni richiesta di primo accesso a una prestazione sanitaria riporta infatti una classe di priorità, alla quale corrisponde un tempo massimo entro cui la visita o l’esame dovrebbero essere garantiti. Se la data proposta dalla struttura sanitaria supera quel limite, il cittadino può attivare le procedure previste per ottenere comunque la prestazione nei tempi stabiliti.

Si tratta però di un diritto ancora poco conosciuto. Molti pazienti non sanno che questa possibilità esiste, non conoscono le modalità per farne richiesta oppure incontrano difficoltà nell’orientarsi tra moduli e procedure amministrative.

Proprio per colmare questo vuoto informativo, l’Associazione Luca Coscioni, impegnata a livello internazionale nella tutela del diritto alla salute, ha deciso di ampliare le attività del proprio Numero Bianco (06 9931 3409), nato inizialmente per fornire informazioni sui diritti legati al fine vita e ora esteso anche al tema delle liste d’attesa.

«Un diritto non conosciuto rischia, nei fatti, di non essere esercitato. Questo vale quando una persona deve affrontare una scelta delicata sul fine vita, ma anche quando deve accedere a una prestazione sanitaria in tempi congrui. Su entrambi i temi, la complessità delle procedure e la difficoltà nel reperire informazioni chiare possono generare tempi incerti, confusione e impedire ai cittadini di conoscere e utilizzare pienamente i propri diritti», spiegano dall’Associazione Luca Coscioni.

Contattando il Numero Bianco, i cittadini possono ricevere indicazioni sui passaggi da seguire per attivare il percorso previsto dalla normativa e presentare la richiesta alla struttura sanitaria competente. La chiamata è gratuita e, qualora gli operatori fossero impegnati, è possibile lasciare un messaggio per essere richiamati.

L’Associazione Luca Coscioni invita inoltre chiunque incontri difficoltà o riscontri eventuali inadempienze a segnalarle scrivendo all’indirizzo info@associazionelucacoscioni.it, così da valutare eventuali azioni legali o iniziative di tutela collettiva a favore dei cittadini.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo: www. associazionelucacoscioni.it/ liste-attesa