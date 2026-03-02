LILT Lecco: nuovi servizi di ecografia mammaria per la prevenzione

La LILT Associazione Provinciale di Lecco APS annuncia l’attivazione, nei prossimi mesi, del servizio di ecografie mammarie nell’ambito della prevenzione oncologica senologica, rispondendo a una richiesta sempre più sentita dall’utenza.

Come spiega il Paolo Ripamonti, Presidente provinciale, l’associazione ha provveduto ad aggiornare le sedi di Merate, Casatenovo e Lecco, dotandole di ecografi nuovi e sonde idonee per consentire l’esecuzione dell’esame. L’obiettivo è estendere il servizio, nell’anno in corso, anche alla sede di Primaluna.

LILT Lecco APS: nuovi servizi di ecografia mammaria per la prevenzione

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno della LILT a favore della prevenzione oncologica, con particolare attenzione alle donne che non rientrano nelle fasce d’età previste per gli screening del Servizio Sanitario Nazionale.

La Elisa Bolzonaro, Specialista in Chirurgia Generale e Senologia, ora anche Medico ecografista SIUMB, sottolinea l’importanza dei controlli regolari: il tumore al seno rappresenta oggi il primo per incidenza tra i carcinomi femminili. Tuttavia, la mortalità è in calo grazie alla diagnosi precoce e ai progressi terapeutici.

Secondo le indicazioni, la prima visita senologica è consigliata intorno ai 25 anni, eventualmente associata all’ecografia mammaria su indicazione specialistica. Dopo i 40 anni è raccomandata anche la mammografia periodica. L’ecografia utilizza ultrasuoni ed è particolarmente indicata nelle donne giovani e nelle mammelle più dense, poiché consente di valutare meglio la natura dei noduli e di integrare, quando necessario, l’esame mammografico.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i call center LILT attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18 nelle sedi territoriali.

• Merate 039 / 599623

• Casatenovo 039 / 9206324

• Lecco 0341 / 285659

Un servizio che rafforza concretamente la rete della prevenzione sul territorio lecchese, promuovendo diagnosi sempre più precoci e una migliore qualità della vita per le donne.